Trideset glasbenih let je nedavno praznoval narodno-zabavni Ansambel Viharnik, ki je jubilej proslavil s slavnostnim koncertom v povsem polni kamniški športni dvorani, kamor so povabili tudi številne glasbene prijatelje. Na slavnostni koncert so povabili številne glasbene prijatelje. Ansambel s sedežem v Podgorju pri Kamniku si je ime nadel po okleščenem drevesu, ki v planinah kljubuje viharjem in drugim vremenskim neprilikam in velja za simbol trdoživosti in kljubovalnosti. Ustanovil ga je harmonikar Martin Vodlan, ki je še danes tako vodja ansambla kot tudi harmonikar in avtor številnih sk...