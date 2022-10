Z oboževalci zbral 30 tisočakov

Trikratni zmagovalec Vuelte, ki je vse otroštvo sanjal o olimpijski medalji v zimskih športih, potem pa jo je osvojil na poletnih olimpijskih igrah v kolesarskem kronometru, velja za enega največjih slovenskih športnikov. Zaradi svoje srčnosti, preprostosti in poštenosti je med ljudmi izjemno priljubljen. To se je pokazalo tudi minulo nedeljo, ko je na kolesarskem druženju zaprtega sistema, organizatorji so namreč omejili zgornjo mejo prijavljenih, zbral številne udeležence z vseh koncev ter se z njimi popeljal po trasi, dolgi slabih 70 kilometrov od Maribora do Ptuja. Ves čas prireditve se jim je posvečal, se z njimi fotografiral ter podpisoval drese, čelade, kolesa in knjige.

Predsednik Borut Pahor se je Primožu in Lori zahvalil za dobro delo.

»Ponosni smo na sodelovanje s Primožem in Loro, saj nas povezujejo skupne vrednote – ambicija biti najboljši, profesionalni odnos in zaupanje. Našim poslovnim partnerjem in strankam smo omogočili ekskluzivno doživetje, saj so v družbi olimpijskega prvaka prekolesarili več kot 60 kilometrov dolgo traso, skupaj pa smo prispevali k razvoju kolesarstva in podpori mladih kolesarskih upov, ki jih prek Fundacije Primoža Rogliča spodbujata tudi Lora in Primož. Tudi na tak način ustvarjamo najboljše zglede in gradimo na dolgoročnih učinkih,« je po dobrodelnem dogodku strnil misli predsednik uprave Nove KBM John Denhof, ki je letos podaljšal sodelovanje s Fundacijo Primoža Rogliča. Na druženju so izpeljali tudi dobrodelno dražbo: zasavski kolesar je prispeval več svojih stvari, za katere so skupno s prijavninami iztržili 30.000 evrov. M. P.