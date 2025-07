Z obeski izrazite sebe

Ženska torbica je modni dodatek, ki mu marsikatera ljubiteljica mode posveti največ časa, energije in tudi denarja. Lepa torbica zaokroži dnevne ali večerne kombinacije in lahko povzdigne celotni modni izbor (napačna izbira pa zlahka vse skupaj tudi popolnoma pokvari). Že nekaj sezon je v trendu okraševanje torbic z obeski, letos med njimi prevladuje strašljiva igračka Labubu.

Prikupen medvedek kultne angleške hiše FOTO: Burberry

Če po kakšnem naključju še niste slišali zanjo, gre za igračko, ki jo je sicer že pred desetimi leti zasnoval hongkonško-belgijski umetnik Kasing Lung, a šele, ko je leta 2019 sklenil sodelovanje s kitajskim Pop Martom, je doživel izjemen uspeh, predvsem na azijskem tržišču.

Okraševanje torbic se je začelo s Hermesovo torbico Birkin in se imenuje birkinifikacija.

Labubu je postala priljubljena in zelo iskana med zbiratelji, po nekaj viralnih objavah K-pop zvezdnikov in zvezdnic pa se je zgodil preboj in strašljiva igračka to poletje doživlja vsesplošno obsesijo. Junija letos je bila na dražbi v Pekingu 1,2 metra visoka mentolovo zelena Labubu prodana za kar 170.000 dolarjev. Najbolj prodajane so sicer majhne figurice, ki stanejo okoli 30 dolarjev in prav te se največkrat znajdejo tudi na dizajnerskih torbicah. Ker se lutke zelo težko dobijo, bi jo, ko jo imamo, seveda radi pokazali vsem. In tako so se Labubu lutke znašle celo na prestižnih torbicah znamk Louis Vuitton, Hermes in podobnih.

Pošast, paradižnik ali kaj z bolšjaka

Pri Labubu igračkah je še ena zanimivost, ko jo kupimo, namreč ne vemo, kateri motiv nas čaka v škatli. Gre za tako imenovano nakupovanje na slepo, kar seveda še povečuje zanimanje, če ne kar obsesijo po dodatnem zapravljanju. Najbolj priljubljene so igračke Green Grape, Lychee Berry in Soy Milk, še kako zanimive pa tiste, ki so plod sodelovanja z drugimi znamkami, recimo Vansom ali celo Chanelom.

Pri Loewe letos obožujejo paradižnike. FOTO: Loewe

Sicer pa okraševanje torbic z zanimivimi figuricami ali obeski izhaja iz želje po izražanju osebnega sloga, česar pa z vsesplošno popularno lutko ne bomo dosegli. Zato pobrskajte za različnimi obeski, številne modne hiše ponujajo izjemno lepe pa tudi šaljive obeske, recimo španski Loewe je pri mnogih povsem spremenil dojemanje paradižnika, saj je njihov paradižnik na obesku predmet poželenja marsikatere ljubiteljice te znamke, zelo iskani so tudi vintage obeski iz hiše Dior, za med gredo tudi Miu Miu okraski. Lahko pa ste povsem izvirni in si na svojo torbico obesite spominček z najljubšega potovanja ali pa na boljšem sejmu pobrskate za povsem unikatnim kosom.