Z novo klančino jim bo lažje

Naše društvo deluje na območju 19 občin Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Združujemo člane, med katerimi jih je več kot 90 odstotkov vezanih na invalidski voziček zaradi prometnih nesreč, padcev in poškodb. Združujemo ljudi s poškodbo ali obolenjem hrbtenjače. Lani smo sprejeli osem novih članov. V društvu izvajamo osem posebnih socialnih programov. Najpomembnejši med njimi so prevozi. Če ni prevoza, ni aktivnosti. Prevoze izvajamo s kombijem in prilagojenim osebnim vozilom. Lani smo kupovali nov kombi, pa smo bili finančno malce kratki. Letos smo se obrnili na Krko, in ta se je odzvala, nam prisluhnila,« pove Jože Okoren, svojčas vrhunski parašportnik, dobitnik dveh paralimpijskih medalj, danes pa predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

V društvu imajo razloge za zadovoljstvo. Novomeška tovarna zdravil Krka, ki že dvanajsto leto zapored organizira Krkin teden humanosti in prostovoljstva (letos poteka v tem tednu; dobrodelne dejavnosti potekajo po vsej Sloveniji), jim je v okviru letošnjih dobrodelnih dejavnosti namenila sredstva za klančino, ki bo članom društva omogočila lažji in varnejši vstop v vozilo in izstop iz njega.

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja združuje osebe s poškodbo hrbtenjače ter z različnimi programi ozavešča o življenju oseb z invalidnostjo in pomenu odpravljanja arhitekturnih ovir, predvsem pa spodbuja aktivno vključevanje takih oseb v družbo. Pomembno vlogo pri tem ima prilagojen prevoz, ki članom omogoča dostop do zdravstvenih storitev, rehabilitacije, športnih dejavnosti in drugih oblik druženja. Prav zato so v Krki lani sredstva namenili za nakup prilagojenega vozila za prevoz oseb z invalidnostjo. Tokrat so prispevali še za nakup klančine, ki invalidom omogoča lažji vstop v vozilo in izstop iz njega. Z društvom se povezujejo tudi v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva. Letos so Krkini prostovoljci pod skupnim vodilom Radi pomagamo za njegove člane organizirali energijske vaje. Poleg tega je k njim prišel na obisk krkaš, ki je vodnik terapevtskega psa in prostovoljec v slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.