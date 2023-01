Z naravo nad glavobol

Neprizanesljiv življenjski tempo, neusmiljene zahteve iz okolice, pomanjkanje spanca, neredno prehranjevanje, dehidracija, suh zrak v ogrevanih prostorih, nenehno buljenje v zaslone: vsi našteti neugodni dejavniki, pa še kateri bi se našel, se nam lahko maščujejo z glavobolom. Če je jasno, da je ta prehodne narave, lahko pred goltanjem protibolečinskih sredstev in obiskom zdravnika poskusimo nekaj naravnih metod, ki bodo tegobo vsaj ublažile, če ne že povsem odpravile.

Odpravimo napetost

Masaža je lahko izjemno učinkovita pri spopadanju z napetostjo, ki se lahko pokaže tudi z glavobolom. Ta je lahko tudi posledica pretirane telesne dejavnosti ali ponavljajočih se nepravilnih gibov (denimo, hitro odstranjevanje snega z dovoza v zgodnjih jutranjih urah), zato je odprava mišične napetosti včasih rešitev za marsikaj. Bližnjega poprosite za masažo zgornjega dela hrbta, ramen in vratu, sami pa si lahko s pritiskom palca in kazalca na zrcalni točki z nežnimi, krožnimi pritiski zmasirate glavo. Nekaj sekund naj bo pritisk močnejši, nekaj sekund pa nežnejši.

Tudi led je pogosto učinkovita oblika prve pomoči, mrzle obloge bo kdaj vesela tudi glava. Na čelu ali temenu, kakor komu ustreza – mnogi poročajo o hitrem olajšanju ravno zavoljo ledu. Če nimate pri roki primernega obkladka, lahko uporabite vrečko zamrznjenega graha ali samo kuhinjsko krpo, oplaknjeno v mrzli vodi.

Dihajmo za sprostitev

Niti sivkino olje ni od muh, saj vsebuje sestavine, ki sproščajo in pomirjajo. Razredčeno nanesemo na boleče točke in ga nežno vtremo, mnogim pa pomaga vdihovanje opojnih vonjav. Ne pretiravajte s količino, za začetek zadošča kapljica! Ne pozabimo na topel čaj, denimo iz kamilic, ingverja ali regrata, ki veljajo za zanesljive odganjalce glavobola.

Ta je pogosto posledica napetosti in stresa, ki ju lahko pomagamo odpraviti tudi z dihalnimi vajami. Z enakomernim dihanjem v tihem in mirnem prostoru lahko dosežemo potrebno sprostitev in odpravimo nadležno bolečino.