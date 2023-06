Z letečim motorjem nad oblake

V iMariboru je na že 43. Podim konferenci svoje izkušnje, poglede in znanje na odrskih deskah s polnimi dvoranami Mariboxa delilo več kot 70 vrhunskih govorcev iz 23 držav. Tridnevna konferenca, ki jo na majske ide že tradicionalno zadnja leta uspešno izvede mariborska ekipa z Matejem Rusom in Urbanom Lapajnetom na čelu, velja za glavno pritekališče startupov in za investicije pripravljenih ljudi. Na brežino reke Drave je letos privabila več kot 1200 udeležencev z vsega sveta.

»Imamo vedno več globalno uspešnih startup in scaleup podjetij, povečujejo se vložki domačih in tujih investitorjev v slovenske podjetnike, tudi ob podpori javnih mehanizmov, vedno več je odmevnih izhodov,« pravi Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada. V posebnem Deal Roomu, kjer je mogoče na 20-minutnih sestankih predstaviti ali spoznavati startupe, je padel rekord, saj jih je bilo kar 1220! To samo dokazuje, da se interes za investicije po koronakrizi bistveno veča. To potrjuje tudi Gregor Rebolj iz Silicon Gardens, ki pravi, da so se investicije v tehnološka podjetja nekdanje SFRJ s 300 milijonov v letih 2016 in 2017 danes povečale na 3,45 milijarde.

Meja je zračna zakonodaja

Odmevni so tudi produkti ali ideje, ki jih razstavljavci predstavijo javnosti na t. i. Marketplaceu. Letos je 70 startupov svoje izdelke in storitve predstavilo potencialnim vlagateljem, poslovnežem ter drugim udeležencem. Če je lani vsem najbolj padel v oči pasji robot, je bil letos to zagotovo leteči motor, dvosedežni dron češkega proizvajalca UDX. Po besedah predstavnika in lastnika podjetja Jirija Zachardala bo s tem plovilom na električno energijo zelo kmalu mogoče dosegati krajše razdalje, zaenkrat do 66 km oziroma 25 minut.

»Vse je odvisno od zakonodaje, mi smo pripravljeni, na spletni strani zbiramo naročila na prve testne polete, ki bodo v prvem kvartalu 2024., stali bodo 499 evrov. Na trg gremo leta 2025,« pravi. Dvosedežno plovilo iz karbona dolžine 3,2 metra in zgornje omejitve teže tovora 150 kg, ki na prvi pogled deluje kot hibrid med dronom in vodnim skuterjem, ima štiri motorje moči 320 kw, 100 km/h doseže v treh sekundah, najvišjo hitrost so omejili na 230 km/h. Zanj bo treba imeti licenco za ultralahka letala oziroma druge po kategorijah višje pilotske licence. Polni se lahko na hišno vtičnico ali avtomobilske polnilnice. »Naša meja je le zračna zakonodaja,« pravi Zachardala, ki je plovilo, ki lahko pristaja kjer koli, ovrednotil na 290.000 evrov. »Drži, na prvi pogled to resnično deluje drago, a ob dejstvih, da prihranite čas, z njim pa tudi denar, pri premagovanju razdalj in ob polnjenju na električno energijo, je cena logična.«

Idejo AirWolfa je zagnal pred dobrima dvema letoma, zdaj je realnost. »Nič ni lepšega kot na lep sončen dan stopiti v garažo, si nadeti čelado, prižgati motorje in pritisniti tipko za dvig. Potem pa s polnim plinom v nebo. Sliši se kot v pravljici, kajne?« Rezervacija nakupa stane tisočaka, cilj podjetja je izdelati okoli 40 plovil na leto, a so številko zaradi izjemnega zanimanja podvojili.

Najboljši startup

Med vrhunce na Podimu spada Pitchin Competition, na katerem najbolj ambiciozni startupi regije predstavijo svoje inovativne ideje. Bilo jih je 135 iz 22 držav. Najprej je stroga komisija izbrala 10 najprepričljivejših, od teh se jih je pet uvrstilo v finale. »Zmagal je češki startup Hedepy, ena najhitreje rastočih spletnih platform za dobro počutje oz. mentalno zdravje, ki deluje na 11 trgih. Prejel je tudi mesto v evropskem investitorskem programu št. 1, ki ga vodi investitor in podjetnik Francois Mazoudier,« pravi programski vodja Lapajne, ki je skupaj s komisijo Herzens app iz Avstrije podelil tudi 30.000 evrov startup z največ potenciala.