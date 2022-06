Z lepo pisavo do lepih honorarjev

Hrane, kot rečejo Hranislavu Kociću, je vse, kar počne in ustvarja, zajel v več knjigah. Dvema prejšnjima, Dobrote iz naše kuhinje in Savinjska čipka, ki ju je izdal z ženo Heleno, so se pridružile še Slikarstvo, Kiparstvo, Pirografija in Kaligrafija. Želi si izdati še knjigi o ikonah in ženskih aktih. Hranislav Kocić Foto: Darko Naraglav V vsaki od njih, namenjenih predvsem svojcem, prijateljem in drugim, ki ga moralno podpirajo, je napisana tudi njegova življenjska zgodba – v knjigi Kaligrafija, denimo, v kaligrafski pisavi, se pravi lepopisno. V Hranetovi zgodbi pomemben del zavzem...