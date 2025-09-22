Z Jernejem sta si usojena

Natalija Verboten je pevka za mlajše in starejše generacije, ki se z leti skoraj ne spreminja. »Natalijo Verboten sem od nekdaj gledal kot na šefico zabave. Bila je tista, ki je znala razmigati še najbolj trmastega plesalca in s svojo glasbo pustila pečat v slovenski zabavni sceni. Že dolgo sem si želel, da ne bi bil z njo samo na prijateljski playlisti, ampak da bi zanjo spisal tudi kakšno pesem. Zdaj sem jo in samo upam, da bo Made in Slovenija ena tistih skladb, za katero bodo čez čas rekli, da je to tista prava Natalija Verboten,« je ob izidu dejal njen glasbeni kolega Domen Kumer, ki se je podpisal pod melodijo nove skladbe z naslovom Made in Slovenija, ki je izšla te dni. »Gre za novo žurersko himno s poskočnim ritmom, ki kar vleče na plesišče,« pa ob izidu pravi Natalija, ki je na nastopih nemalokrat srečala Slovence, ki živijo v tujini. »Marsikdo, ki je bil pri nas na dopustu, mi je s solzami v očeh dejal, da se Slovenci sploh ne zavedamo, kaj imamo, pri čemer je imel v mislih predvsem našo čudovito naravo,« pravi Natalija, ki je ponosna, da je doma v naši lepi deželi, na naš jezik, glasbo, kulturo, dediščino in naše ljudi. »Zato je naslov skladbe Made in Slovenija več kot upravičen,« še pove Natalija.

Tudi na Veliki Planini so bili. FOTO: Nino Kolarev

Pod besedilo se je podpisala Mirna Reynolds, ki je v smehu povedala: »Moje prvo domoljubno besedilo je odpel prvi dekolte Slovenije. Le kaj bi lahko bilo boljšega? Je pa ta skladba za Natalijo nastala že davnega leta 2010. Pravijo, da se počasi daleč pride in, evo, po 15 letih smo na lipicancu do cilja ponosno prijezdili tudi mi! Nekatera besedila se spišejo skoraj sama, ker takoj začutiš melodijo, izvajalca in celo zgodbo. Made in Slovenija je ena takšnih in res sem vesela, da sem lahko del te super ekipe!«

Dobrovoljna Jernej in Natalija pred snemanjem FOTO: Tibor Golob

Ker je Slovenija polna naravnih in kulturnih zakladov, so videospot posneli na kar šestih različnih lokacijah. Obiskali so Veliko Planino, Bled, Ljubljano, Ptuj, Zgornjo Kungoto in Otok Ljubezni v Ižakovcih. Režija je bila v rokah Nika Kare iz Karo Media, s katerim Natalija že dolga leta redno sodeluje, hudomušne scene pa so na vsaki lokaciji posneli z igralcem Jernejem Kuntnerjem. »Takoj ko sem slišala pesem, sem vedela, da bova z Jernejem spet soigralca, enostavno v tej vlogi nisem videla nikogar drugega, saj premore nalezljivo hudomušno energijo in tokrat je to najino peto sodelovanje v videospotih,« pove Natalija, s priljubljenim igralcem se rada pošalita, da sta si usojena.