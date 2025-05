Z glasbo v srcu in družino v dlani

Domžalčan Klemen Rutar je človek mnogih vlog – pevec, oče, mož, strokovnjak za marketing, ustvarjalec in ambasador srčnih vsebin. Širša javnost ga pozna kot člana vokalne zasedbe IL Divji ter kot avtorja družbenih objav pod imenom Divji fotr, kjer na duhovit in iskren način pripoveduje o očetovstvu, partnerstvu in vsem, kar spada v vsakdan sodobnega moškega. A za vsem tem stoji predvsem človek, ki zna poslušati sebe, druge in – življenje. Najin pogovor sredi Ljubljane začneva sproščeno – tako, kakršen je najraje tudi sam: z nogo na žogi, nasmehom na obrazu in mislimi pri tistih, ki mu pomenijo največ. Kljub številnim vlogam, ki jih vsak dan prepleta, ostaja trdno zasidran v družinskem ritmu. Klemen je eden tistih sogovornikov, ki že s prvim stavkom pokažejo, da znajo ceniti trenutek. Pravi, da se je njegov dan začel mirno in domače – z jutranjo kavo ter pripravo zajtrka za ženo in hčerko Olivio. »Footgolf pride na vrsto popoldne, medtem ko Olivia počiva, ima fotr čas za sebe,« pove z nasmeškom.

Pet filtrov

Skupina IL Divji, katere član je že vrsto let, letos praznuje petnajsto obletnico. Čeprav ni bil med ustanovnimi člani, je danes njen pomembni steber. O tem, kako se je skupina razvijala skozi leta, razmišlja iskreno: »Dinamika je drugačna, kar je razumljivo. Vseeno smo starejši, imamo družine, manj časa za druženje – zato pa čas, ko ga preživimo skupaj, izkoristimo, da smo produktivni. Imamo pa veliko več modrosti in čustvene zrelosti, ki jo zdaj vnašamo v vsak nastop.« Njihovo večglasno petje mnogi primerjajo z glasbo Petra Graša, a Klemen to ponazori bolj slikovito: »Če Grašo poje z enim srcem, mi pojemo vsak s svojim – skupaj pa ustvarimo harmonijo, ki udari direktno v čustva. Smo glasbena pripoved s petimi poglavji. Ljubezen, emocija, energija – pomnoženi s pet.«

Z leti se je njihov glasbeni izraz razširil in dozorel. »Na začetku smo peli večinoma priredbe, slovenske, dalmatinske, danes nas vleče v ustvarjanje avtorske glasbe. Dodali smo še štiričlansko zasedbo banda, ki naš nastop dvigne na drug nivo. Ostajamo pa zvesti večglasju, zgodbi in čustvu. V bistvu se ni spremenil temelj, le forma, v kateri ga izražamo.« Pri izboru pesmi za repertoar skupina zaupa intuiciji in čustvom: »Če nas pesem premakne že na vaji, če se kdo zasmeje ali se mu orosi oko – potem gre v repertoar. Smo pet filtrov, vsak s svojim okusom – in ko nekaj uspe prepričati vse, vemo, da bo prepričalo tudi občinstvo.« Ena izmed skladb s posebno intenzivnostjo je nova pesem En dotik, ki je segla v marsikatero srce – tudi njegovo. »Močno. Pesem sem pel s cmokom v grlu. Govori o tistem trenutku, ko te nekdo pogleda, se te dotakne – in nič več ni enako. Zame sta to moja žena Tina in najina Olivia. V pesmi sem videl svoje življenje. Zato je En dotik zame več kot pesem – je spomin, zahvala in ljubezen v treh minutah.« Verjame v moč nežnosti, še posebno v tistih trenutkih, ko ni besed: »Zadnjič, ko me je Olivia objela brez razloga, medtem ko sva gledala risanko. Brez besed, brez razlage. Samo dotik malega bitja, ki ti pove več kot tisoč besed.«

Kar pove, čuti

IL Divji so stalni gostje na poročnih obredih, kjer doživljajo najlepše in najbolj iskrene trenutke: »Vsaka poroka je po svoje posebna in polna čudovitih trenutkov. Najbolj si zapomnimo trenutke tišine, ko se ljudem zatrese glas med 'da' in nato mi zapojemo. Takrat vemo, da smo del nečesa večjega.« Njihova glasba ostaja zavezana čustvom, tako poslušalcev kot izvajalcev. »Čeprav se trudim biti profesionalen, včasih pride verz, ki me ujame – in potem pojem z grlom, ki stiska. Ampak to so najbolj resnični trenutki – publika to začuti.«

Klemen Rutar in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Čeprav člani skupine prihajajo iz povsem različnih poklicnih svetov – od pivovarstva do farmacije in kmetijstva –, jih to ne ločuje, temveč bogati: »Kot mešanica dobre juhe. Vsak doda svoj okus. Ravno ta raznolikost nas drži skupaj – ker vemo, da smo različni, a vsi enako predani glasbi.« Klemen je po poklicu marketinški strokovnjak, kar mu koristi pri delovanju skupine in razvoju svoje blagovne znamke Divji fotr. »IL Divji nismo le skupina, ampak tudi blagovna znamka – in tu pride marketing prav. Prav tako pri Divjem fotru – vsebine na Instagramu niso naključne, ampak srčno premišljene.« Vzdevek Divji fotr je zanj veliko več kot komunikacijsko orodje. »Divji fotr je podaljšek mene. Ni maska, je izraz moje očetovske zgodbe, mojega vsakdana. Včasih bolj šaljivo, drugič zelo osebno – vedno pa iskreno. To ni alter ego, to sem jaz z malo več samozavesti in malo več domišljije.« Na vprašanje, koliko Klemna in koliko lika je v tem profilu, odgovori: »90 % Klemen, 10 % filter. Saj veš – na Instagramu pač ne objaviš trenutka, ko pereš posodo ali si polivaš kavo po majici; ali pač? Ampak kar povem, čutim. In kar pokažem, želim, da ima pomen.« Priznava, da mu stik z občinstvom veliko pomeni – še posebno ko se prek preprostega komentarja vzpostavi iskrena povezava. »Zelo cenim, ko mi kdo napiše, da sem mu polepšal dan in ga nasmejal z objavo. Včasih prileti kak dober nasvet od mamic pa tudi fotrov, kako premagati nekatere ovire pri starševstvu.«

Velike sanje iz malih zmag

Poleg glasbe in družine pomemben del njegovega vsakdana predstavlja tudi footgolf. »Ta šport združuje dve moji strasti – žogo in naravo. Spravi te ven, ti da zrak, gibanje, zabavo in je super za povezovanje ljudi.« Kako vse to usklajuje? S pomočjo dobrega sistema in domače podpore. »Google koledar. Velika podpora žene. In to, da ne želim biti popoln, ampak prisoten. Ni vedno enostavno, ampak ko znaš reči 'ne' stvarem, ki niso bistvene, se vse lažje postavi na pravo mesto.«

Kuhanje je še ena izmed njegovih strasti, kjer najde podobno energijo kot v glasbi. »Težko izberem eno jed, ker rad eksperimentiram v kuhinji. Če pa bi le moral izbrati, bi rekel rižote. V njih so potrpežljivost, nežnost in intenzivnost – tako kot v petju.« Ko ostane sam s sabo, ne išče velikih presežkov, vrednost najde v drobnih trenutkih, ki sestavljajo vsakdan: »Sem človek ciljev, a sem se naučil ceniti tudi majhne zmage. Že to, da Olivia zaspi nasmejana ali da mi uspe postoriti vse obveznosti do popoldneva, je zame dosežek. Velike sanje se gradijo iz majhnih zmag.«

Za konec pa razmislek, kaj danes pomeni biti 'divji' in kaj 'fotr'. Klemen odgovori preprosto: »Divji pomeni biti avtentičen, neukročen v občutkih. Fotr pa pomeni ljubiti brez pogojev. Ko si oboje, si človek, ki živi z odprtim srcem. In ravno to želim biti.« Na koncu Klemen ne ostane v spominu le kot glasbenik ali ustvarjalec spletnih vsebin, temveč kot nekdo, ki zna z besedo, glasom ali dotikom povezati ljudi. Njegova divjost ni hrupna, temveč srčna – in v tem je njegova prava moč.