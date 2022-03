Biologinja Nika Leben, ki že skoraj dvajset let zavrženim eksotičnim hišnim ljubljenčkom daje drugi dom in oskrbo, prav tako pa izobražuje in ozavešča ljudi, ki si jih zaželijo, se je znašla v hudi finančni stiski. Pa ne le zaradi težav z delovanjem zavetišča med epidemijo covida-19, temveč tudi zaradi preselitve v dražje prostore. Lebnovo je slovenska javnost lani spoznala po uspešni dobrodelni akciji, ko so ji med zaprtjem zaradi omenjene epidemije s finančno podporo pomagali številni ljubitelji živali in ji je uspelo nadaljevati svoje poslanstvo, hkrati pa celo izboljšati razmere številnim...