Z e-kolesom tudi po Ljubljani

Električna kolesa Nomago Bikes so prišla v Ljubljano. V prvi fazi jih bo urbanim kolesarjem na voljo 75 z dosegom do 80 kilometrov, ki jih bodo lahko najeli na 25 kolesarskih postajah. Celoten postopek rezervacije, najema in vračila je mogoče opraviti z mobilno aplikacijo, kolesa pa si lahko občani in občanke izposodijo tudi z uporabo mestne kartice urbana. »Že ob ustanovitvi Nomaga smo si zadali, da želimo postati referenčna točka mobilnosti; področju mikromobilnosti pa smo namenili posebno pozornost. Zavedali smo se, da bo na tem področju v prihodnosti največ sprememb, dogodki v zadnj...