Z dihalno telovadbo obrnila nov list

Slovenskim poslušalcem se je še posebno priljubila z izvirnimi orkestrskimi predelavami pesmi slovanskih narodov, medtem ko z Rusijo čuti posebno bližnjo glasbeno vez. Ruska cerkev ji je celo podelila medaljo sv. Cirila in Metoda za posebne zasluge na področju kulturnega povezovanja. Po dolgem času se srečava v Ljubljani, saj se je Manca Izmajlova z možem Benjaminom in hčerkama preselila v Avstrijo. Seveda me najprej zanima, kaj je botrovalo tej veliki odločitvi. »Benjamin je že več let hodil poučevat na zasebno glasbeno akademijo na Dunaju, želel pa je tudi začeti doktorat. Za svoje de...