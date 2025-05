Z Bosejevimi slušalkami človek uživa v glasbi brez zunanjih motenj

O ameriški avdiodružbi Bose smo pisali že večkrat. Družba, ki jo je leta 1964 ustanovil inženir elektronike in akustike Amar Bose (1929–2013), sicer profesor na ugledni univerzi MIT, si je ustvarila sloves po močnem zvoku iz kompaktnih zvočnikov, že v 80. letih 20. stoletja pa se je ukvarjala z aktivnim odstranjevanjem hrupa (ANC) iz okolice.

Kako deluje ANC Slušalke, ki uporabljajo tehnologijo aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice (ANC), z vgrajenimi mikrofoni poslušajo zvok okoli nas. Procesor v slušalkah analizira dohodni zvok in predvaja inverzni signal, ki nevtralizira hrup. Ta signal ima enako valovno dolžino kot njegov ciljni zvočni val, vendar je faza njegove amplitude obrnjena: njihove signalne valovne oblike so kot zrcalne slike. Ko zvočni val hrupa povzroči negativni zračni tlak, protihrupni zvočni val povzroči pozitiven zračni tlak (in obratno). Po domače: nasprotna zvočna valova trčita in se izločita. Rezultat je v idealnem primeru blažena tišina. Tehnologija ANC pa ima omejitve. Najbolj učinkovita je pri blokiranju nizkega neprekinjenega hrupa, kot je hrušč letala ali sušilnega stroja, manj pa pri blokiranju glasbe, ki jo predvajajo drugi, ali zvokov, kot je vrvež v kavarni. Medtem ko je dosleden nizkotonski zvok mogoče predvideti in razmeroma enostavno zatreti z ustreznim protizvokom, je veliko težje zatreti nepravilen organski zvok v realnem času. A procesorji so vedno zmogljivejši.

Različni modeli

Njihova linija brezžičnih slušalk quietcomfort z akustičnim odstranjevanjem hrupa, kakor imenujejo svojo tehnologijo ANC, vključuje več modelov. Quietcomfort 45 je že malce starejši model, ki ponuja učinkovito odpravljanje hrupa in odlično kakovost zvoka. Model quietcomfort je izboljšana različica s hifi zvokom in naprednim ANC-jem. Slušalke quietcomfort ultra so premijski model z naprednimi tehnologijami za personalizirano kakovost zvoka, vrhunsko odpravljanje hrupa in izjemno reprodukcijo človeškega glasu. Potem pa je tu še model quietcomfort SC, ki je funkcionalno enak modelu quietcomfort, vendar ima mehko torbico namesto trde in je na voljo samo v črni barvi. In SC smo tokrat dobili na test.

Vsebina paketa

V škatli so slušalke, mehka torbica, avdiokabel in USB-C polnilni kabel. Napajalnika seveda ni, a komu se doma ne valja vsaj eden. Mehka torbica je idealna za potovanja in shranjevanje, medtem ko avdiokabel omogoča žično uporabo, kadar jo potrebujemo, denimo, če po kakšnem bizarnem naključju izpraznimo baterijo.

Mehka torbica je narejena za potovanja.

Ključne funkcije

Slušalke quietcomfort SC združujejo pasivno zvočno izolacijo in aktivno odpravljanje hrupa (ANC). Mehke blazinice in oblazinjeni naglavni trak poskrbijo za dolgotrajno udobno uporabo. Slušalke ponujajo tri načine poslušanja: quiet mode (popolno odpravljanje hrupa), aware mode (zaznavanje okolice) in high-fidelity sound z nastavljivim izenačevalnikom zvoka (EQ), ki omogoča prilagajanje zvoka glede na osebne preference pa tudi stile glasbe. Baterija ob normalnem poslušanju (50-odstotna glasnost in vključen ANC) zdrži do 24 ur, hitro 15-minutno polnjenje pa omogoča do tri poslušanja. Slušalke lahko povežemo z več napravami, kar omogoča enostavno preklapljanje med različnimi viri zvoka, denimo med telefonom in računalnikom. Vse to nastavimo v mobilni aplikaciji Bose.

Polnijo se prek USB-C kabla.

Osebna izkušnja

Uporabniška izkušnja s slušalkami quietcomfort SC je odlična. Udobje je brez primere, saj ne pritiskajo na ušesa in niti po več urah nošenja ne povzročajo glavobola. Odpravljanje hrupa je tako učinkovito, da skoraj popolnoma blokira zunanje motnje, kar je idealno za delo v hrupnem okolju ali poslušanje glasbe. Bluetooth povezava je stabilna, brez opaznih zamikov ali prekinitev, življenjska doba baterije pa omogoča večdnevno uporabo brez potrebe po pogostem polnjenju. Kakovost zvoka je uravnotežena, z jasnimi vokali in globokimi basi, kar zagotavlja prijetno poslušanje vseh mogočih glasbenih žanrov.

Brezžične slušalke bose quietcomfort SC so udobne tudi pri večurni uporabi. FOTOGrafije: Staš Ivanc

Quietcomfort SC so odlična izbira za tiste, ki iščejo udobje, kakovost zvoka in učinkovito odpravljanje hrupa. Pa še cena ni tako strašna: okoli 250 evrov.