Z belim jaguarjem po socialno pomoč

Boris Krabonja je profesor zgodovine na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji v Mariboru ter vodja humanitarnega društva UP-ornik. Impulziven človek brez dlake na jeziku. Osebnost leta 2017. Rad bi bil kot Oscar Schindler, nemški industrialec, ki je med drugo svetovno vojno pred smrtjo v koncentracijskih taboriščih rešil več kot 1000 Judov. Na vrata trka predbožični čas, tudi na vrata UP-ornika se v tem času še posebno veliko trka. Priznati moram, da tega predbožičnega časa ne maram. Največji problem je osamljenost ljudi, ki so vse leto osamljeni, v decembru pa se to še stopnjuje. Upokojenci, ...