Za 36-letnega Andreja Škorjanca, po poklicu diplomiranega varstvoslovca, je bila zadnja sezona na prvenstvu Formula driver, avtomobilistični tekmovalni disciplini, ki je kombinacija gorskohitrostnih dirk in avto slaloma, naravnost sanjska: po treh zmagah in dveh drugih mestih je postal skupni zmagovalec v razredu serijskih vozil do 1400 cm3, kjer je udeležba tudi najštevilnejša. Vozi serijskega megana. FOTO: DARKO NARAGLAV »Za mano je res odlična sezona, ki ima še večji pomen, vsi smo pač komaj čakali, da bomo po letu premora lahko znova dirkali. Zaradi epidemije v letu 2020 tekmovan...