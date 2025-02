Z Avsenikovo glasbo po slovenskih odrih

Novost je, da imamo trenutno tri termine za koncerte, na katerih bomo poslušalce razvajali z najlepšimi Avsenikovimi melodijami. Prvi bo že ta mesec, 27. februarja, v Vitanju, nato bomo 7. marca na Vrhniki in 23. marca v Cirkovcah,« nam je povedal harmonikar Boris Lah, ki je ansambel, v katerem je zbranih še nekaj njegovih prijateljev in prijateljev slovenske narodnozabavne glasbe, poimenoval preprosto Lah-ov Boris s prijatelji.

Novo je to, da se jim je v zadnjih tednih pridružil nov kitarist Nejc Drobnič, mnogim dobro poznan kot voditelj na Radiu Veseljak. Nejca smo sicer v preteklosti spremljali v ansamblu Kvintet 7, še prej v ansamblu Roka Žlindre, igral je tudi pri Akordih. Nato si je vzel nekaj let premora, a je ostal še kako povezan z glasbo prek radia. Nato se je odzval povabilu in se pridružil priložnostnemu ansamblu Lah-ov Boris s prijatelji, v tujini poznan kot Boris und seine Feunde. Preostali člani so Matjaž Mrak, Alenka Frece, Larisa Majcen, Barbara Jehart, Dejan Podbregar in Jakob Felzer.

Prvič jih bomo lahko videli 27. februarja v Vitanju. FOTO: arhiv ansambla

Prvič so se z Nejcem na kitari predstavili lani v Podčetrtku, zdaj pa so, kot rečeno, tri nove priložnosti, da ansambel slišite in vidite v živo. Zakaj? »Ker preprosto uživamo, ko igramo v živo, in ker je to všeč tudi poslušalcem,« pravi Boris in priznava, da to ni ravno enostavno delo. »A najlepše plačilo so aplavzi, s katerimi nas nagradi hvaležna publika, zato se trudimo in veselimo novih srečanj,« še pravi Lah, ponosen, da lahko razdaja Avsenikovo glasbo.

Najlepše plačilo so aplavzi, s katerimi nas nagradi hvaležna publika, zato se trudimo in veselimo novih srečanj.

Avsenikove melodije so lani igrali na Avsenikovem festivalu v Begunjah. Na večeru najlepših Avsenikovih melodij, ki so ga prvič izvedli v Žalcu, so poleg njihovih Slovenija, od kod lepote tvoje, Zlati zvoki, Skozi leta, Sanjam o domovini, Melodija za tebe, Pozdrav s trobento in številnih drugih, v katerih so se posamezni člani izpostavili kot solisti, zaigrali lastno polko Za prijatelje, s katero so na Ptujskem festivalu leta 2023 osvojili orfeja kot najboljši kvintet, ter valček Slovenija naš raj. Poslušalci lahko na prihajajočih koncertih pričakujejo več kot dvajset Avsenikovih skladb, brez Golice jih ljudje tako ali tako ne spustijo z odra.