Z ameriškim avtobusom po Savinjski dolini

V Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec so se odločili za še en zanimiv turistični produkt, ki naj bi polno zaživel v prihodnjem letu. Ob koncu letošnje turistične sezone, povezane s fontano piv in preostalo turistično ponudbo, so tako izpeljali tri turistične študijske ture po Savinjski dolini, ki so jih poimenovali Bustura.

V Ekomuzeju si obiskovalci lahko ogledajo 3D-film o hmelju.

Cilj projekta so promocija in skupni nastop vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline (SSD), utrjevanje enovite turistične destinacije, medobčinsko povezovanje ter konkreten prikaz načina vodenja po dolini, ki bi ga radi trajno vzpostavili v naslednjih sezonah. S tem projektom bodo SSD povezali v enovito turistično destinacijo. Prav vsaka izmed šestih občin doline ima znamenite turistične točke, naravne danosti, zgodovino in kulinariko. V zavodu so prepričani, da lahko le s skupnimi močmi in sodelovanjem Spodnja Savinjska dolina postane še bolj prepoznana.

Na treh študijskih turah z ameriškim avtobusom, ki so potekale pred uvedbo strožjih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, so udeleženci spoznavali nekatere znamenitosti vseh šestih občin v dolini. Prva študijska bustura je imela v programu Ribnik Presarje in Ribiški dom s tamkajšnjo restavracijo Nova Rajngla, grad Žovnek v Braslovčah in kosilo v Hiši Lesjak v Taboru.

Udeleženci so spoznavali znamenite turistične točke, naravne danosti, zgodovino.

Druga bustura, na katero so bili povabljeni predstavniki medijev, je vključevala obisk Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Tu so udeleženci spoznavali zgodovino hmelja, od pridobivanja in obiranja nekoč, raziskovalno delo inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, do bogate zgodovine laškega piva, ki se je začela pisati prav v Žalcu s hmeljarjem in pivovarjem, očetom piva Simonom Kukcem. Udeleženci so si z zanimanjem ogledali 3D-film, ki popelje v čas obiranja hmelja. Bustura se je nato nadaljevala z vožnjo po dolini do Polzele, kjer je sledil ogled grada Komenda. Od tu so se odpeljali do kmetije Podpečan v Galiciji pri Žalcu kjer je sledila pogostitev, končali pa pri fontani piva Zeleno zlato v Žalcu.

Med obiskom muzeja hmeljarstva in pivovarstva

Nedeljska bustura, ki je stala 25 evrov, je udeležence najprej popeljala iz Žalca v Prebold do muzeja Prebold skozi čas, kjer so bili deležni orehove potice, saj je v Preboldu vrsto let potekal festival potic. Sledil je grad Komenda, nato pa kosilo v gostilni Grof na Vranskem in zaključek pri fontani piva v Žalcu.