Wolt Market: Ljubljana kupuje več, Maribor večkrat

Hitri tempo sodobnega življenja narekuje nove nakupovalne navade tako za uporabnike kot za dobavitelje. Tudi v Sloveniji vedno več ljudi išče hitre in preproste rešitve za nakup živil, hkrati pa lokalni ponudniki v tem vidijo priložnost za širitev in večjo prepoznavnost izdelkov. Zanimanje za nakup živil v spletnih trgovinah, optimiziranih le za dostavo, kot je Wolt Market, v zadnjih letih vztrajno raste. V Mariboru, kjer je storitev na voljo že tretje leto, in v Ljubljani, kjer deluje drugo leto, se je hitro uveljavila kot del vsakdana številnih gospodinjstev. Kljub enaki storitvi pa imajo uporabniki v obeh mestih različne nakupovalne navade, ki razkrivajo zanimive lokalne posebnosti.

Dve mesti, dva pristopa

Čeprav ima Ljubljana večje število uporabnikov in tudi večje povprečne košarice, je zanimiv podatek, da Mariborčani storitev uporabljajo pogosteje glede na število prebivalcev. Medtem ko Ljubljančani naročajo manj pogosto, so njihovi nakupi večji, hkrati pa pogosteje posežejo po lokalnih in premium izdelkih, vključno z bio ponudbo. Mimogrede, največje posamezno naročilo v Ljubljani je preseglo 1300 evrov.

Sadje je poleg piva med najbolj priljubljenimi naročili. FOTO: Cecilia Foga/Wolt

Po drugi strani Maribor izstopa po rednejših, a cenovno bolj premišljenih nakupih, pri čemer prevladujejo osnovni in dostopnejši izdelki. Ljubljana in Maribor imata tako vsak svoj potrošniški značaj, a v obeh mestih je hitra storitev postala nepogrešljiv del nakupovalnih navad.

Kaj kupujemo

V spletni trgovini Wolt Market, ki je namenjena samo dostavi, uporabniki najpogosteje naročajo alkoholne pijače, med katerimi je najbolj priljubljeno pivo, nato mlečne izdelke in jajca ter sadje. Vedno bolj je priljubljena tudi kategorija Stran pa ne bomo metali, kjer so na voljo izdelki s skorajšnjim iztekom roka uporabe po znižani ceni – tudi do 50 odstotkov. Izdelki iz te kategorije se v veliki večini zelo hitro razprodajo, saj so cenejši, hkrati pa celotni koncept prispeva k zmanjšanju količine odpadkov. Zanimivo je, da storitev ni omejena le na posameznike in gospodinjstva: vse pogosteje jo uporabljajo tudi podjetja za pisarniške prigrizke in malice, medtem ko se v večernem času ponudba pogosto izkaže kot rešitev za praznovanja ali nenapovedane obiske.

Veliko zanimanja je tudi za kategorijo Stran pa ne bomo metali. FOTO: Staš Ivanc

Potrošniki najpogosteje uporabljajo Wolt Market za tedensko oskrbo z osnovnimi živili, svežimi izdelki in higienskimi pripomočki, vse pogosteje pa tudi za spontane manjše nakupe, ko doma česa zmanjka ali ko načrtujejo druženje s prijatelji. Največ naročil je oddanih med 16. in 21. uro, kar sovpada s prihodom iz službe. Zanimivo je tudi, da sobota ni izjema, medtem ko ob nedeljah dobivajo enako število naročil čez ves dan.

Uporabniki, ki najpogosteje posegajo po spletnih nakupih živil, prihajajo iz treh značilnih skupin. Prvi so mladi profesionalci, ki živijo hitro in urbano, hkrati pa iščejo priročne rešitve. Drugi so študenti oziroma mlajši odrasli, ki kljub omejenemu proračunu iščejo kakovostne in trajnostno naravnane izdelke. Tretji pa so družinski uporabniki, ki so jim pomembne zanesljivost, priročnost in dobra izkušnja. Več kot tretjina uporabnikov je starih med 25 in 34 leti, večina je zaposlenih, polovica pa jih živi v gospodinjstvih z enim ali dvema dohodkoma – z otroki ali brez njih.