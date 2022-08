Njega dni, pravzaprav v še ne tako davni preteklosti, so hodili v hribe tisti, ki so jim gore dajale kruh, in dolinci, ki so jih sive in bele visočave tako neizmerno privlačile, da se njihovim čarom niso mogli upirati. Slednji so tako spoštovali svet, ki je bil bliže nebu, da so svoje korake tja gor zaupali le domačim gorjanom, ki so bili tega sveta vajeni; za denar, kajpada, so jih ti peljali v njim dobro znane prepadne strmali. V novejših časih so se razmere zelo spremenile, saj vsaj pri nas velja, da mora vsak pravi Slovenec vsaj enkrat v življenju priti na Triglav, kar naj ob dobro označe...