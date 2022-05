Devetinšestdesetletni Bojan Prašnikar, ki je februarja postal predsednik Združenja nogometnih trenerjev Slovenije, po operacijah kolka prihaja nazaj v formo. Ko ga pobaramo, kako se počuti, se nasmehne. »Veliko bolje, a letom primerno,« odvrne zgovorni nogometni strateg iz Šmartnega ob Paki. Minulo zimo je po dolgih letih znova smučal, lani sta z ženo Bernardo veliko kolesarila, na kolesu je po dolgem in počez znova odkrival lepote Gorenjske in Primorske, veliko tudi hodi. Saj njegove rekreativne dejavnosti glede na to, da je vse življenje zapisan športu, ne bi bile nič posebnega,...