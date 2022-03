Zelena nastane z mešanjem modre in rumene, več ko je rumene, bolj bo barva svetla, topla, več modre pomeni hladnejši in temnejši odtenek zelene. Zelena torej ni ena sama, predstavlja cel spekter odtenkov in je idealen izbor za vse, ki imajo radi naravo. Zelena je simbol zdravja, plodnosti tudi samospoštovanja. Mirne duše lahko zapišemo, da je univerzalno pozitivna barva. V naravi je najbolj zastopana, umirja, sprošča, velja za barvo zdravljenja, nič čudnega torej, da jo pogosto vidimo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opredelimo odtenek Če vam je zelena všeč, se torej poigrajte z njeni...