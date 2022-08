Vsi domovi Marilyn Monroe (FOTO)

Četrtega avgusta je minilo že 60 let od prezgodnje in tragične smrti svetlolaske zapeljivega glasu in vabljivega nasmeha. A vendar je duh Marilyn Monroe (1. 6. 1926–4. 8. 1962) še kako živ, nekateri so celo prepričani, da njena prikazen še vedno tava po čudoviti losangeleški vili v mediteranskem slogu, v razkošju katere pa skoraj ni imela priložnosti uživati.

Tu se je platinasta zapeljivka tretjič poročila. FOTO: toptenrealestatedeals.com

Le štiri mesece po tem, ko si je po tretji ločitvi za 75 tisočakov kupila očarljivi dom, okoli katerega se je razprostirala velikanska zelenica, odeta v vonj limonovcev, so jo našli mrtvo v glavni spalnici. Golo, z obrazom zakopanim v vzmetnico velikanske zakonske postelje in s telefonsko slušalko v roki.

Življenje ene najbolj oboževanih žensk na svetu se je začelo, kot se je končalo. Žalostno. Biološkega očeta ni poznala, mati je že v dekliških letih zaradi shizofrenije pristala v bolnišnici, mala Marilyn s pravim imenom Norma Jeane pa je živela zdaj v sirotišnici, zdaj pri rejniških družinah. Nenehno menjavanje domov ji je tako prišlo v kri, da tudi pozneje ni našla stalnosti in ni nikjer pognala korenin.

Penthouse, kjer je živela po ločitvi od DiMaggia, je bil nedavno na prodaj za dva milijona in pol. FOTO: toptenrealestatedeals.com

Namesto tega je skakala iz enega gnezda v drugo, od enega moža k drugemu. Šele tik pred smrtjo si je kupila čisto svoje domovanje.

Prvič se je poročila le dobra dva tedna po dopolnjenem 16. letu in rejništvo ter sirotišnice zamenjala za garsonjero v losangeleški soseski Sherman Oaks, ki si jo je delila z možem Jamesom Doughertyjem. A njena mladostna ljubezen s tovarniškim delavcem ni obstala. Ko so jo oplazili prvi žarki slave, se je ekspresno ločila v Las Vegasu. Naslednjih nekaj let je bivala v damskem klubu Hollywood studio, v hotelu Hilton na Beverly Hillsu, po poroki z zvezdnikom bejzbola Joejem DiMaggiem pa se je preselila na prostrano posest na območju losangeleškega naravnega parka Runyon Canyon.

Ko je bila po devetih mesecih zakonske idile spet samska, je najela razkošno stanovanje v stolpnici Granville Towers, eni najbolj spektakularnih stavb zahodnega Hollywooda, ki se je razprostiralo v dveh zgornjih nadstropjih z okni od tal do stropa. Tu je živela, ko ni uživala sladkosti – če je verjeti govoricam – v skrivni aferi z očarljivim ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem.

Hiša v mediteranskem slogu, ki jo je kupila za 75 tisočakov, je danes na prodaj za skoraj sedem milijonov.

Njuno ljubezensko gnezdo je bila najverjetneje razkošna posest Rancho Mirage z velikanskim bazenom, ki naj bi bila prizorišče zabav superzvezdnika Binga Crosbyja in eno najbolj priljubljenih Kennedyjevih ljubezenskih pribežališč.

Leto po ločitvi od DiMaggia je pred oltar stopila z dramatikom Arthurjem Millerjem, s katerim sta si ljubezenske zaobljube izmenjala pri očarljivi hiši v francoskem podeželskem slogu ob jezeru, ki se je nedavno znašla na nepremičninskem trgu za milijon in pol. Naslednjih pet viharnih zakonskih let sta deljeno bivala v stanovanju na Manhattnu v New Yorku ali na njuni posesti v zvezni državi Connecticut. Po ločitvi leta 1961 pa se je Marilyn vendar odločila ustaliti in si je kupila svoje prvo domovanje. Tam je pičle štiri mesece pozneje umrla zaradi prevelikega odmerka barbituratov.

Domnevno ljubezensko gnezdo Monroejeve in Kennedyja FOTO: toptenrealestatedeals.com