Vsestranska profesorica Janja

Laščanka Janja Brlec, ki je iz citer diplomirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu ter z odliko magistrirala na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, si že vrsto let prizadeva citre širši javnosti predstaviti predvsem kot koncertni inštrument. Zato pod njenimi prsti pogostokrat zazvenijo predvsem na odrih, uporablja jih v različnih glasbenih slogih in sodeluje s priznanimi glasbeniki in skladatelji. Pred kratkim je izdala svoj drugi album, ki ga je poimenovala Moments, z njim pa poleg slovenskega nagovarja tudi tuje občinstvo. Album odlikujeta tehnična dovršenost ter čutna in barvita...