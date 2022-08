Vsestranska kraljica poletnih vrtov

Sivka je ena najbolj priljubljenih poletnih vrtnih rastlin. Je izjemno nezahtevna za gojenje, ni je treba ves čas zalivati, spomladi in poleti je dovolj enkrat na teden, jeseni in pozimi pa ji ne bo hudega, če ji bomo vodo namenili na vsakih 14 dni. Njeni cvetovi privabljajo čebele, metulje in druge žuželke, a druge njen vonj obenem odganja. Uporabna je v kulinariki, kozmetični industriji, z njo odišavimo dom. Deluje pomirjujoče, zato je nepogrešljiv pripomoček vseh, ki zvečer težje zaspijo ali se počutijo tesnobno, sprošča že samo ustvarjanje z njenimi opojnimi cvetovi.

Je tudi čudovit okras!

Ob koncu poletja, ko sivka odcveti, jo porežemo, da bo naslednje leto pognala še več cvetov. Pri tem ni treba biti preveč previden, pazimo le, da je ne porežemo čisto do olesenelega dela. Običajno je dovolj, da se znebimo zgornje tretjine rastline.

Šopke sušimo s cvetovi obrnjenimi navzdol.

Še nekoliko bolj jo lahko obrežemo spomladi, če želimo, da bodo grmički naslednje poletje res bujni. Takrat lahko pustimo le nekaj centimetrov rastline nad zemljo. Stebelca s cvetovi nato povežemo v šopke in s cvetovi navzdol obesimo v suh, temen, topel in zračen prostor, kjer se bo v dveh do štirih tednih posušila. Če želimo, da bo imela sivka čim bolj močan vonj, jo posadimo na sončno lego, kjer bo spomladi in poleti dobila vsaj šest ur neposrednega sonca. Tako bo eterično olje – to je v steblih, ne cvetovih – razvilo tisto pravo aromo.

Olje in dišava

Pridobivanje eteričnega olja iz sivke je zahteven proces, a lahko vseeno doma poskusimo izdelati denimo kokosovo olje s sivko, ki ga lahko nato uporabimo namesto losjona za telo ali kreme za obraz, dodamo ga lahko tudi doma narejenemu čistilu za loščenje marmornatih površin ali površin iz nerjavečega jekla.

Namočimo jo v kokosovo olje in uporabljamo namesto losjona za telo, kreme za obraz ali dodamo doma narejenemu čistilu.

Potrebujemo 30 g suhe sivke (peclji in cvetovi) ter 300 g tekočega kokosovega olja. Sivko narežemo na poljubno dolžino, da jo bomo lahko spravili v steklen kozarec s pokrovom. Izberemo lahko nekoliko večjega, denimo pollitrskega. Sivko nato zalijemo s kokosovim oljem, da bo povsem pokrita, zatesnimo pokrov in vse skupaj za sedem do deset dni postavimo na okensko polico, a ne na neposredno sonce. Vsak dan kozarec dobro pretresemo, po desetih dneh pa vsebino precedimo v drugo posodo. Za to lahko uporabimo dovolj gosto cedilo ali gazo. Olje nato prelijemo v čist steklen kozarec s pokrovom ter spravimo v hladen in temen prostor. Uporabno bo eno leto.

Samo sivko in vodo pa potrebujemo za doma narejeno dišavo za prostor in tkanine. Koliko sivke bomo uporabili, je odvisno od tega, kako močan vonj želimo ustvariti. Za srednjo jakost bo dovolj šest stebel s cvetovi. V kozici zavremo pol litra vode ter vanjo potopimo sivko. Zmanjšamo ogenj ter kuhamo 15 minut, nato vse skupaj prelijemo v vrč in počakamo nekaj ur, da se povsem ohladi. Tekočino precedimo skozi gosto cedilo ali gazo ter prelijemo v stekleničko z razpršilom, nato pa po potrebi dišavo poškropimo po posteljnini (da se bomo hitreje zazibali v spanec), oblazinjenem pohištvu in drugod.

Seveda ne moremo mimo sivkinih blazinic, ki bodo iz omar pregnale molje, njihovo ustvarjanje pa bo zabavno tudi za najmlajše. Sivko najprej posušimo, nato odstranimo peclje. Zdaj potrebujemo še nekaj, kar bomo napolnili s suhimi cvetovi. Lahko so to odslužene najlonke, kosi tila ali druge mrežaste tkanine, dobro se obnese tudi tanjši bombaž. Iz izbranega materiala izrežemo kvadrat poljubne velikosti, v sredino nadevamo sivko, nato pa vogale združimo na vrhu, da dobimo culici podobno obliko, ki jo zvežemo z vrvico. Bolj spretni si lahko seveda dajo duška in namesto culice ustvarijo celo vrsto živali in figuric.

Sivka je priljubljeno in učinkovito sredstvo za odganjanje moljev.

Blazinice, ki jih napolnimo s cvetovi, lahko tudi sami sešijemo, denimo v obliki srčka, zvezde, medvedka … Takšne so še posebno lepo in uporabno darilo.