Vse življenje v izolaciji

Na današnjem slovenskem ozemlju je krščanstvo potrjeno vsaj od konca 3. stoletja. Naši predniki so se z njim seznanili po krščanskih staroselcih, ki se niso odselili, in po občasnih potujočih misijonarjih. Misijonska akcija širših razsežnosti pa se je nazadnje začela z odločitvijo karantanskega kneza Boruta (+ 749) za krščanstvo. Z zmanjševanjem števila redovnic in redovnikov se zmanjšuje tudi število samostanov. Foto: Jože Suhadolnik Ob 100-letnici rojstva Milka Kosa (1892–1972), utemeljitelja sodobnega slovenskega zgodovinopisja, je zgodovinar Jože Mlinarič zapisal: »Slovenci smo...