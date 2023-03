Prekmurski velikan Feri Lainšček je avtor mnogih uspešnic in eden izmed najbolj branih slovenskih pisateljev; njegova literarna dela so doživela največ filmskih adaptacij. Pred kratkim je izdal novo knjigo Petelinje jajce, drugi del načrtovane trilogije in nadaljevanje romana Kurji pastir. Slednji je bil v letu 2021 najbolje prodajana Beletrinina knjiga, nominirana za nagrado kresnik, ki jo je sicer prejel že dvakrat. Pred dvema letoma je dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Njegova nova literarna mojstrovina nas znova popelje v prigode vasi, kjer je kot Ferek odraščal z očetom Pište...