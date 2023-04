Vsako pomlad novo drevo

Drevored japonskih češenj ob Vratih Pomurja, ob Expanu v Murski Soboti, ki so ga zasadili pred letom dni, je bogatejši za mlado drevo sakure. In tako bo vsako pomlad. Drevored so zasadili na pobudo veleposlaništva Japonske v spomin na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu 2020 ter 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo. Sodelovanje s čebelarsko zvezo Ob soboškem Expanu se je zbralo veliko slovenskih in japonskih veljakov. FOTO: Oste Bakal Drevesa so darilo soboškim občankam in občanom, zahvala pa gre Jukiju in Keiko Mori, lastnikoma podjetja Zaria in v...