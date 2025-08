Vsako jutro se kregam sama s sabo

Ko se večina še preteguje v postelji, je simpatična in zelo zgovorna TV-voditeljica Špela Močnik Paradiž že v studiu oddaje Dobro jutro, od koder s svojo toplino, sproščenostjo in prijaznostjo mnogim gledalcem polepša začetek dneva. A televizija je le del njenega življenja, skrbi za družino, v svojem prostem času pa je tudi velika ljubiteljica narave, predvsem gora, in športna navdušenka. Poletja najraje preživi daleč stran od civilizacije, na samotnem in nenaseljenem otoku v bližini Kornatov, kjer ni ne tekoče pitne vode in ne dovolj elektrike za računalnike in televizijo. Ujeli smo jo prav m...