Vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri

Brez vrlih krvodajalcev bi bili reševanje ob hudih poškodbah, številne oblike zdravljenja, operacije in presaditve nemogoči, so ob nedavnem dnevu slovenskega krvodajalstva in svetovnem dnevu krvodajalstva poudarjali strokovnjaki iz Zavoda za transfuzijsko medicino in Rdečega križa, ki vsako leto z območnimi združenji organizirajo več kot 1180 akcij. Solidarnost in človečnostSvetovni dan krvodajalstva vsako leto zaznamujemo 14. junija. Svetovna zdravstvena organizacija je poudarila darovanje krvi kot dejanje solidarnosti in človečnosti, ki rešuje življenja. Letošnji osrednji dogodek je gostila...