Vsakih 17 ur nov milijarder!

177 milijard ameriških dolarjev je vredno premoženje najbogatejšega človeka na svetu Jeffa Bezosa.

Lastnika Hoferja sta najbogatejša Nemca, vredna skoraj 40 milijard dolarjev.

Z najmanj milijarderji v Evropi se lahko pohvalijo Liechtenstein z enim, Islandija, Gruzija, Slovaška, Madžarska, Portugalska in Romunija z dvema, Belgija in Monako s tremi ter Grčija s štirimi in Ciper s petimi. Slovenije na seznamu ni, kar pomeni, da še nimamo svojega milijarderja.

Vsak dan poslušamo, kako je pandemija covida-19 prizadela prebivalstvo po svetu, ljudje množično umirajo, gospodarstvu ne gre najbolje, zato so mnogi izgubili službe, otroci in mladina so se bili prisiljeni šolati na daljavo, čedalje več ljudi je v stiski. Lahko bi še naštevali, a poglejmo v drugo smer. Komu je pandemija največ prinesla?Če pogledamo na najnovejšo lestvico svetovnih bogatašev, ki jo objavlja ameriška poslovna revija Forbes, lahko vidimo, da se je skupno bogastvo 2755 milijarderjev, kolikor so jih zaznali analitiki, v času pandemije povečalo za 55 bilijonov ameriških dolarjev ali približno 50 bilijonov evrov. Če si težko predstavljate, koliko je to – to je 50.000 milijard. Vsekakor gromozanska številka. Kako plodovita je pandemija za najbogatejše zemljane, kaže še en presenetljiv podatek iz Forbesa, in sicer da se je v začetku tega leta vsakih 17 ur pojavil nov milijarder. Ali poenostavljeno, letos jih je na svetu 660 več, kot jih je bilo lani v približno tem času. Od tega je 493 povsem novih, drugi so bili že kdaj na Forbesovi lestvici, pa so se med pandemijo vrnili na seznam. Največ novincev med skupinico najbogatejših zemljanov letos prihaja iz Kitajske in Hongkonga – kar 210.Milijarderjev pa ni samo več, ampak so postali tudi bogatejši. In teh, ki so bistveno bogatejši kot lani, je kar 86 odstotkov. Seveda to ni prišlo samo zavoljo uspešnih gospodarskih potez, marveč je predvsem plod trgovanja s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice, še posebno so se lani povečale vrednosti kriptovalut. Največ milijarderjev je še vedno v Združenih državah Amerike. Forbes jih je tam naštel 724, a jim bogataši iz Kitajske, Hongkonga in Macaua že tesno dihajo za vrat, saj jih od tam prihaja kar 698.Že četrto leto zapored je na vrhu lastnik spletne trgovine Amazon, čigar premoženje naj bi bilo zdaj vredno 177 milijard ameriških dolarjev (približno 145 milijard evrov). Letos se je njegova denarnica v primerjavi z lani odebelila za približno 64 milijard dolarjev. Koliko tega denarja je šlo iz prihodkov, ustvarjenih v Evropi, je težko oceniti, dejstvo pa je, da je Amazon v Evropi lani in v začetku tega leta imel za 44 milijard evrov prometa. Kar je nepojmljivo za navadne ljudi, ki vsako leto plačujejo davke in druge dajatve: Bezosova multinacionalka od silnih milijard na stari celini ni plačala niti evra davka.Še večji skok je letos uspel, lastniku Tesle, izdelovalcu električnih vozil in vesoljskih vozil Space X. Če je bilo njegovo premoženje lani ocenjeno na 24,6 milijarde ameriških dolarjev, se je letos po oceni Forbesovih analitikov pognalo v nebo do kar 151 milijard dolarjev. Lani je bil na lestvici milijarderjev šele na 31. mestu. Glede na skok je Musk po teh podatkih prav gotovo denarni zmagovalec pandemije covida-19. Tretji po vrsti je prvi Evropejec, lastnik modnega velikana LVMH, lastnika vrhunskih luksuznih znamk Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Stella McCartney, Bulgari, Kenzo, pa tudi znamke prestižnih šampanjcev Moët & Chandon in konjakov Hennessy. Vrednost premoženja Bernarda Arnaulta in njegove družine ocenjujejo na 150 milijard dolarjev, kar je skoraj enkrat več, kot so bili vredni lani ob takem času.Na četrtem mestu je sveži ločenec, ustanovitelj računalniškega giganta Microsoft. Njegovo premoženje pri Forbesu ocenjujejo na 124 milijard dolarjev. Letos mu ga je uspelo v primerjavi z lani povečati za 26 milijard ameriških dolarjev. Za njim je na petem mestu ustanovitelj Facebooka, ki naj bi bil vreden kakšnih 97 milijard dolarjev. Po treh letih padanja vrednosti njegovega premoženja – leta 2018 je bilo, denimo, vredno 71 milijard, lani pa le še približno 55 – si je letos lepo odebelil bančni račun.Do 10. mesta si sledijo, lastnik investicijskega podjetja Beckshire Hathaway, s 96 milijardami dolarjev, potemlastnikračunalniškega giganta Oracle, s 93 milijardami, natoiniz Googla z 91,5 oziroma 89 milijard dolarjev vrednim premoženjem, na 10. mestu je najbogatejši Indijec, lastnik podjetja Reliance Industries, ki se ukvarja z nafto, telekomunikacijami in prodajo. Ambanijevo premoženje vrednotijo na 84,5 milijarde dolarjev.Med pandemijo je denar kar letel tudi v naročje evropskih milijarderjev, njihove denarnice so se odebelile za kakšnih 8 bilijonov ameriških dolarjev. Drugi najbogatejši Evropejec (za Arnaultom) je lastnik španske modne hiše Zara, ki ima letos 22 milijard dolarjev več; njegova trenutna vrednost znaša 77 milijard. Takoj za njim je Francozinja, vnukinja ustanovitelja kozmetičnega velikana L'Oreal. Vrednost njenega premoženja naj bi znašala 73,6 milijarde, za nekaj manj kot 25 več kot lani. Četrti najbogatejši Evropejec z 42,3 milijarde prav tako prihaja iz Francije, in sicer je to, lastnik skupine Kering, ki združuje modne znamke Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen …Najbogatejša Nemca sta šele peta na evropski letvici milijarderjev. To stain, otroka, ustanovitelja verige diskontnih trgovin Aldi, ki jih v Sloveniji poznamo pod imenom Hofer. Izdelki, ki se prodajajo v teh trgovinah, so letos lastnikoma podjetja Aldi/Hofer omogočili, da se je vrednost njunega premoženja povzpela na 39,2 milijarde ameriških dolarjev. Šesti najbogatejši Evropejec je tudi Nemec, prav tako lastnik verige diskontnih trgovin. To je, lastnik skupine Schwarz, ki v Evropi in Sloveniji obvladuje imperij trgovin pod imenom Lidl, ponekod po drugih evropskih državah pa še verigo supermarketov Kaufland. Schwarzevo premoženje naj bi letos znašalo 36,9 milijarde dolarjev. Za njimi se je na lestvico najbogatejših Evropejcev uvrstil prvi Italijan, in sicer, večinski lastnik skupine Ferrero, ki je pred tremi leti kupil švicarskega giganta Nestle in si letos nabral 35,1 milijarde dolarjev premoženja.Čeprav v Nemčiji ni najpremožnejših milijarderjev, jih je po številu največ v Evropi. Na Forbesovi lestvici jih je kar 136, ki imajo v lasti skupaj za 635 milijard dolarjev premoženja. Na drugem mestu je Rusija, kjer so analitiki ameriške poslovne revije našteli 117 milijarderjev s skupaj 583,9 milijarde vrednim premoženjem. Najbogatejši Rus naj bi bil z 32,6 milijarde dolarjev, večinski lastnik jeklarskega velikana Severstal. Zanimivo je, da je Velika Britanija šele na tretjem mestu po številu milijarderjev. Tam jih je »le« 56 s skupnim bogastvom okoli 213 milijard dolarjev, najbogatejši Britanec pa je, ki se s svojim 17 milijard dolarjev vrednim premoženjem uvršča šele na 117. mesto lestvice. Najbolj ga poznajo ljubitelji kolesarstva, saj je lastnik kemijskega giganta Ineos, največjega sponzorja najbogatejšega kolesarskega kluba na svetu.