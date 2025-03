Vsaka cvetica ima svoj pomen

Kot tradicionalni simbol večne ljubezni in lepote, ki v naše življenje vnaša mir, varnost in srečo, je po svetu najbolj uveljavljena vrtnica – nekoč je bila tudi simbol zmagoslavja, bogastva, čutnosti, ženske lepote in prepovedane ljubezni. En rdeč cvet sporoča ljubim te, šopek pa izraža spoštovanje. Rožnate vrtnice simbolizirajo milino in nežnost, bele zaupanje, nedolžnost, čistost, oranžne hrepenenje in navdušenje, rumene pa veselje in zadovoljstvo.

Marjetica izraža čistost, zvestobo, nedolžnost, lepoto. FOTO: Getty Images

Tulipan izraža lepoto, razkošna čustva, od nekdaj je bil znamenje nepotešljivega hrepenenja in ljubezenske vznesenosti. Marjetica izraža čistost, zvestobo, nedolžnost, lepoto, potrpežljivost, nekoč so verjeli, da bodo simpatijo najlažje osvojili pri obroku za mizo, ki jo krasi šopek marjetic. Orhideja, ki vsakogar očara s svojimi barvitimi cvetovi, velja za cvet uspešnih ljudi, saj simbolizira finančni uspeh – podarimo jo tistemu, ki mu želimo lepo kariero, zakaj ne tudi sebi. Spominčice, kot pove že njihovo ime, imajo simboliko spominjanja; v zgodovini so jih uporabljali kot cvetje ob spominu na pomembne bitke in padle vojake, borci pa so jih nosili na prsih, ko so odhajali v vojno, da jih njihova ljubezen ne bi pozabila.

Nagelj prinaša tesno prijateljstvo, spoštovanje. FOTO: Getty Images

Cvet sprave je nagelj, saj prinaša tesno prijateljstvo, spoštovanje, cel šopek namenimo prijatelju, ki okreva po bolezni. Nesporazume v odnosih zgladi ciklama, cvet iskrenosti, naklonjenosti, zaščite in sreče, saj blaži žalostno srce, povezana pa je tudi s plodnostjo. V spalnici naj bi varovala spečega in zbujala strasti.

Slogo v zakonu, pripravljenost na kompromise prinaša azaleja; pozitivno deluje na simpatije in skrbi za razumevanje v katerem koli odnosu. Dobre novice sporočamo s peruniko oz. irisom, saj izpolnjuje najgloblje želje srca in prinaša srečo, in sicer obema, obdarovancu in darovalcu; dalija obuja spomin na dobre stare čase in sentimentalna srečanja. Simbolizira nestabilnost in negotovost, a tudi eleganco in dostojanstvo.

Dobre novice sporočamo s peruniko, saj izpolnjuje najgloblje želje srca in prinaša srečo obdarovancu in darovalcu.

Cvet srečnega zakona je jasmin, lilija pa simbol neomadeževane lepote in čiste duhovne ljubezni. Nekoč so jo podarjali porodnicam za zdrav razvoj otroka. Narcisa je cvet značajske šibkosti, kot sta zagledanost vase in sebičnost tistega, ki jo podarja, po drugi pa je simbol prebujenja in večnega obnavljanja narave, nekoč so jih polagali v krste pokojnikov, da bi jim zagotovili srečo v onstranstvu in novo rojstvo.