Vrtnica brez trnja med grajskimi sobanami

Pia Kladnik je Gorenjka, doma iz Cerkelj na Gorenjskem in je študentka laboratorijske biomedicine v Ljubljani. Ljubiteljsko pa se ukvarja z glasbo, ki jo spremlja od mladih nog. »Imam srečo, da sodelujem z ekipo vrhunskih glasbenikov, ki verjamejo vame, brez teh krasnih ljudi ne bi nastajale tako lepe skladbe,« pravi mlada pevka, ki tokrat predstavlja četrto avtorsko skladbo Vrtnica brez trnja, ki je intimna balada o čisti, nežni ljubezni, ki presega strah, čas in tišino.

»Občudujem pogum ljudi, ki si upajo sanjati. Ljudi, ki imajo svojo strast in so ji popolnoma predani. Žal pa je na svetu tudi veliko prezira in obsojanja brez kančka razuma. Takih ljudi ne smemo pustiti blizu. Življenje nas uči, katerim ljudem moramo pokazati trnje. Ni vsak vreden, da občuduje cvet vrtnice. Sama verjamem, da lahko vsak najde prave ljudi, ki ti podarijo navdih, rastejo in praznujejo z nami male zmage,« pravi Pia, ki je za pesem sama napisala besedilo, medtem ko sta glasbo ustvarila Črtomir Potočnik in Žiga Jamnik. Za klavirjem je sedel Boštjan Grabnar, za bobni Gašper Oblak, back vokalistka je bila Laura Ivančič, za master posnetek je poskrbel Jan Baruca, sodelovala je tudi vokalistka Željka Perdojević Korošec, medtem ko je videospot, ki so ga posneli na gradu Preddvor, režiral Perica Rai. »Za gostoljubje in zaupanje sem zelo hvaležna grofici Tanji Šubelj in grofu Florjanu Sušniku,« pravi pevka Pia, ki verjame, da življenje nekaterim ljudem samo postavi ogledalo, v katerem nato vidijo najlepšo različico sebe. »In če imaš pogum, lahko to tudi postaneš.«

Kot dodaja, je občutek, ko spoznaš, da v očeh nekoga žariš, zelo lep. »Pesem je nastajala tako, kot raste vrtnica. V videospotu pa se je vrnila na grad Dvor Preddvor, na katerega jo veže veliko lepih spominov. »Zdaj pa je v srcu tega gradu zaklenjena tudi moja pesem. Že ko sem napisala prve verze na list papirja, sem vedela, da ta pesem spada na grad, saj je le tam čarovnija, ki prebudi prava čustva, grajski zidovi pa šepetajo najlepše ljubezenske pesmi. Posebno se mi zdi tudi, da je v skoraj vsaki sobani klavir. Glasba enostavno živi in diha v tem gradu,« sklene Pia.