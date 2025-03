Vrtiček na dosegu roke

Visoke grede so v zadnjih letih izjemno priljubljene in konec koncev praktične, tako da ne preseneča, da si jih je omislilo že veliko (novopečenih) vrtičkarjev. Idealni čas za njeno pripravo je sicer jesen, ko imamo na vrtu, okoli hiše ali trate veliko organskega odpadnega materiala, a lahko jo uredimo tudi pozimi, če zemlja ni zamrznjena, ali zgodaj spomladi. Torej zdaj.

Na majhni površini skoncentriramo vse nam ljube povrtnine in imamo zavidanja vreden pridelek. FOTO: Getty Images

Gre za izjemno uporaben način vrtnarjenja, ki ponuja mnogo prednosti in zagotavlja odlične rastne pogoje za rastline; ker se tla v njej hitreje segrejejo, lahko začnemo setev prej kot na odprti gredici, pri njeni obdelavi ne trpi naš križ, zelenjavo lahko pridelamo tudi na območjih, kjer zemlje pravzaprav ni ali je slabe kakovosti, povrhu pa jo lahko maksimalno izkoristimo in na majhni površini skoncentriramo vse nam ljube povrtnine in imamo zavidanja vreden pridelek.

Dostopna z vseh smeri

Najprej premislimo, kam jo bomo postavili; izberemo sončen prostor, da bo z vseh strani dobro osvetljena, najbolje v smeri sever-jug, in bomo imeli do nje lahek dostop. Če jih bomo imeli več, naj bo med njimi dovolj prostora za denimo samokolnico, če jo bomo uporabljali.

Lahko je lesena, naredimo pa jo kar sami, če smo spretni. FOTO: Getty Images

Široka naj bo toliko, da lahko celotno dosežemo z iztegnjeno roko, če imamo dovolj prostora, premislimo o podolgovati; če bo dostopna z vseh smeri, naj bo skupaj z ogrodjem široka do 140 cm. Tudi višino si prilagodimo tako, da nam bo olajšala delo, priporočeno je med 60 in 80 cm, tista, na kateri bomo gojili paradižnik, kumare na mreži ali visok fižol, naj bo nižja, da bomo lažje obirali plodove.

Sam svoj mojster

Ogrodje lahko kupimo v kakšnem večjem vrtnem centru, bolj spretni si ga bodo naredili sami; lahko je zbito iz lesa, morda uporabimo stare palete, lahko je zgrajeno iz opeke, prepleteno iz (vrbovih) vej, lahko uporabimo večji odslužen čeber itd.

Ko vemo, kam jo bomo postavili, s predela odstranimo travno rušo in vrhnji sloj prsti, oboje bomo uporabili pozneje pri polnjenju. Leseno z notranje strani obložimo s plastično ali gradbeno folijo z zračnimi mehurčki, da podaljšamo njeno življenjsko dobo, če ga imamo, uporabimo filc, da bo poleti preprečil izsuševanje. Polnimo jo po plasteh: na dno damo mrežo proti talnim škodljivcem, sledi drenažni sloj, visok približno 20 cm, ki preprečuje zastajanje vode, denimo debelejše veje, dračje, zaključimo s kosi travne ruše in izkopano zemljo. Prekrijemo z organskim materialom, kot so slama in listje, in kompostom, nanj razporedimo natrgano lepenko, da privabimo deževnike, na koncu bo plast kakovostne prsti. Organsko gnojilo zemlji primešamo tik pred setvijo.

Do uporabe jo prekrijemo z organsko zastirko, slednjo je priporočljivo uporabljati tudi poleti, da preprečimo prehitro izhlapevanje vode. Sadimo po principu mešanih posevkov, da bo greda kar najbolje izkoriščena, mi pa bomo pridelke pobirali dolge mesece, upoštevati moramo dobre in slabe sosede. V osrednji del damo najvišje rastline, proti robu nižje, na rob lahko posadimo plazeče povrtnine, denimo bučke, jagode.