Vrt pripravimo na pomlad

Čeprav je še zima, se narava prebuja in vabi na vrtove, ki jih je dobro pripraviti na prihajajočo vrtičkarsko sezono. Vreme je res še dokaj hladno, zlasti so mrzla jutra in noči, a februar je čas za opravila, ki bodo zagotovila, da bo vrt pravočasno pripravljen na sajenje in setev. Kaj je treba postoriti v drugem mesecu leta?

Izdelava načrta

Februar je idealen čas za pripravo tal, še posebno če so ta dovolj suha in niso zamrznjena. Če ste jih zrahljali že v jeseni, je zdaj pravi trenutek za dodajanje komposta, organskih ali druge vrste gnojil, ki prsti zagotavljajo potrebna hranila. Gnojila razporedite po površini in jih rahlo vdelate v zemljo. Če so tla zelo težka in ilovnata, jim je za boljšo zračnost dobro dodati nekaj drobnega peska ali mivke.

So lanska semena še kaljiva? FOTO: Getty Images

Preverite semena: katera so vam ostala od lani in katera je treba dokupiti, smiselno preveriti kaljivost starih semen in se tako izogniti neljubemu presenečenju, če iz njih ne bo nič zraslo. Izdelajte tudi prostorski načrt. Pomembno je upoštevati, kaj je kje raslo lani, in pravilo dobrih ter slabih sosedov, saj si tako zagotovite boljši pridelek in posevke zaščitite pred škodljivci in boleznimi.

Čiščenje vrta

Mesec, v katerem smo, je odličen za sejanje semen, iz katerih boste vzgojili sadike: v zemljo položite semena paprik, paradižnikov, kumar, bučk in druge zelenjave ter cvetlic in zelišč. Semena posejte v primerne lončke ali posode ter jim za uspešno kaljenje in rast zagotovite dovolj svetlobe, vlage in toplote.

V drugi polovici meseca oziroma ko tla niso več zamrznjena, na gredice posadite česen, bob in posejte korenček.

Zadnji zimski mesec je čas za čiščenje vrta in odstranjevanje odpadlih listov, vejic in drugih ostankov prejšnje sezone ali zime. Korak je pomemben za preprečevanje razvoja bolezni in škodljivcev, saj zagotavlja boljše razmere za rast novih posevkov. Očistite tudi rastlinjake, visoke grede in druge površine, na katere nameravate, ko bo čas za to primeren, saditi nove rastline.

Preverite, ali so škarje, lopate, grablje in drugi pripomočki v dobrem stanju. FOTO: Getty Images

Ne pozabite na orodje: preverite, ali so škarje, lopate, grablje in drugi pripomočki v dobrem stanju. Poskrbite za njihovo ostrino, čistočo in preglejte, kako trdni so njihovi ročaji, ter jih po potrebi nadomestite z novimi.

Pomoč naravi

Še je zima, zato ne pozabite na ptice in druge živali, ki potrebujejo pomoč pri iskanju hrane. Še naprej zalagajte ptičje krmilnice in druge hranilnike ter poskrbite za svežo vodo.

Februarja na vrtu ni časa za počitek, temveč za priprave na prihajajočo pomlad. Z bogatenjem tal, nakupom semen, sejanjem rastlin v notranjih prostorih ter s skrbjo za orodje in naravo boste pripravljeni zakorakali v novo vrtnarsko sezono.