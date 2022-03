Mladi Prekmurci, ki so si nadeli ime Aktual, se posvečajo predvsem mlajši publiki. Vodja in harmonikar ansambla Gašper Marič, kitarist Franc Lukač, basist Jure Fartelj in bobnar Uroš Berden so na radijske postaje nedavno poslali novo polko z naslovom Šminka. Njena avtorja sta Marič, ki je prispeval melodijo, in Lukač, ta je napisal besedilo, medtem, ko je aranžma delo Nejca Tratnjeka. Zanjo so tudi že posneli videospot. Kot pravijo fantje, je skladba polna pozitivne energije in pridiha mladosti, saj v njej opisujejo najstniško ljubezensko dilemo, kako se odločiti, katero dekle je tisto pravo....