Vrnitev odpisanih

Smo že imeli nekaj časa, da vse skupaj predelamo in prespimo. A po takem uspehu in naslovu ima človek pravi miks emocij. Ko prespiš, te kar zadene. Sploh ko se zaveš, koliko je bilo vsega odrekanja med letom,« danes 31-letni Mariborčan Žiga Kos, trener, ne skriva veselja. Njegove dame, odbojkarice OTP banke Branik, so na odločilni peti tekmi v Kamniku s 3:0 (–23, –23, –15) premagale Calcit Volley in se veselile naslova državnih prvakinj. To jim je uspelo že 17. v zgodovini in prvič po sezoni 2018/19, potem ko so zadnjih pet naslovov osvojile prav Kamničanke. V finalni seriji preobratov so Kamničanke povedle po zmagi na prvi domači tekmi (3:0), nato pa so do dveh zaporednih slavij prišle Mariborčanke, ki so najprej doma tesno zmagale s 3:2, nato pa v gosteh še s 3:1 v nizih. Zaključne žoge Štajerke na domačem terenu pred polno dvorano niso izkoristile, saj so calcitovke s 3:0 v nizih izsilile odločilno tekmo in vrnitev v Kamnik.

Ofsajd Žiga je ostal tudi nogometni navdušenec: skupaj s prijateljem Jašo Lorenčičem pripravlja podkast Ofsajd, do danes se je nabralo 415 epizod, sodelujeta od 69. »Maribor je nogometno mesto, večina ljudi tu živi za nogomet. Sem velik lokalpatriot. Tudi zato mi naslov z odbojkaricami toliko pomeni. Glede Ofsajda pa tako: dejansko gre za prijateljski pogovor dveh, ki spremljata nogomet,« pojasni Žiga.

»Po prvi tekmi nas je marsikdo odpisal. A smo kot ekipa verjeli, da nam lahko uspe. Blizu in daleč smo bili lani, v novo sezono pa smo šli še z večjo odločnostjo in optimizmom,« se Žiga ozira na finale, ki je postregel z dobro odbojko. Finale je finale, to se je potrdilo tudi tokrat, tudi ob pogledu na tribune. »Že tako smo imeli dober obisk, a v finalu nas je odziv javnosti presenetil. Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje toliko ljudi na ženski odbojki, tudi to nam je dalo novih moči,« še danes ne skriva Žiga hvaležnosti do vseh, ki so pomagali zbobnati mesto v dvorano Tabor, kot do teh, ki so prišli navijat.

Žiga Kos je upravičeno ponosen na ekipo in lovoriko. FOTO: Facebook Ž. K.

Iz Finske v rodno mesto

Žiga je Mariborčan, mladost je preživel v Košakih in na Studencih, sprva se je, to se v Mariboru spodobi, zapisal nogometu, potem hitro odbojki, ki ji je zvest še danes. Prišel je do prve ekipe v Mariboru, kjer je treniral, potem pa dal prednost študiju fizioterapije, ki ga je uspešno sklenil in se vrnil v odbojko – sprva kot fizioterapevt, nakar se je učil od izkušenih trenerjev, kot so bili Matevž Kamnik, Radovan Gačič (še danes je Žiga njegov pomočnik na klopi avstrijske moške reprezentance), Samo Miklavc in Bruno Najdič. Dve leti je Kos deloval na Finskem, pred dvema letoma pa se vrnil domov in do danes osvojil pokalni in državni naslov. Za slednjega pravijo, da se je vrnil domov.

»Mislim, da je 17. lovorika v Sloveniji dovolj zgovoren podatek, da lahko rečemo, da je naslov doma. Vsi vemo, kaj sta Štajerska in Maribor že dala odbojki tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji. Maribor je zibelka moške in ženske odbojke,« pojasni Žiga, ki je vodil mlado ekipo, kjer pa je izstopala izkušena Iza Mlakar. »Lani so nekatera dekleta igrala sploh prvi finale v karieri, letos je bilo drugače, izkušnje so nam prav prišle. Sicer pravijo, da je mladost norost, mi smo to kar dobro izkoristili in uspelo nam je. Osnova vsega pa je trdo in zavzeto delo. Smo polprofesionalna ekipa, ki trenira profesionalno, med tremi in pol in štirimi urami na dan. Brez odrekanja in prizadevnosti ne gre,« je jasen Kos, ki je vesel, ker ima v svoji zasedbi tako igralko, kot je Iza Mlakar.

Več kot 50 uradnih tekem

»Škoda izgubljati besede. Dejansko je privilegij imeti tako igralko, tako sposobno posameznico, ki nam je v ključnih trenutkih dajala mirnost. A to je ekipni šport, ki izvrže posameznika,« pohvali svojo varovanko, za katero je 10. sezona v dresu Mariborčank, vmes pa se je uspešno preizkusila v tujini, a se v času covida-19 vrnila domov in je tik pred zaključkom študija, postala bo zdravnica. Sicer pa so v Kosovi ekipe same študentke, ki so prišle po svojo priložnost, da opozorijo nase in se katapultirajo v nove klube.

Ekipa je letos odigrala 50 uradnih tekem, ob tem še kopico prijateljskih in trening srečanj. Ritem je bil neusmiljen. »Moram priznati, da nas je krasil tudi izjemen ekipni duh. Ko je tako, je vse lažje. Dekletom ni bilo nič težko. Vidi pa se tudi to, da so generacijsko zelo povezane. V finalu je razliko naredila mariborska oz. štajerska trma. To nas je vedno krasilo in nas tudi bo. Noben poraz nas ni mogel tako potolči, da se ne bi pobrali,« je jasen Žiga, ki izpostavi nekaj detajlov igre, s katerimi so Štajerke naredile razliko: »V igri bi izpostavil odlično blok obrambo. Bili smo ena boljših blokerskih ekip v ligi. V obrambi nas je krasila izjemna požrtvovalnost, tu smo delali razliko. Sploh ko smo tekmice s servisom oddaljili od mreže. Pri sprejemu servisa pa imamo še rezerve.«

Mozaik bo treba sestaviti znova, a tega smo vajeni.

Teden dni po naslovu so si štab in igralke odpočili, zdaj so že začeli delati; to bo trajalo do junija, sledi mesec dni počitnic in zatem začetek priprav. Ekipo čakajo kvalifikacije za nastop v ligi prvakinj, zasedba pa bo doživela tudi nekaj kadrovskih sprememb. »Mozaik bo treba sestaviti znova, a tega smo vajeni,« odvrne Žiga, ki ga veseli in hrabri navdušenje mladih nad odbojko – v njihovem klubu trenira 350 mladih deklet, v moškem delu 200 fantov, kar pomeni, da se je več kot 500 otrok v Mariboru zaljubilo v odbojko. Tudi zaradi takih ekip, kot so mariborske odbojkarice.