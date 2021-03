Vrhunska plezalka in kraljica kinematografov

Slovenski alpinizem je po koncu prve svetovne vojne doživel nesluten razmah. Vendar v tem času le v slovenskih gorah. Ta še danes nevaren šport je bil bolj ali manj domena moških, tu in tam pa se je našla tudi kaka ženska, ki je skupaj s fanti osvajala najtežje plezalne smeri. Po vojni so jo pregnali iz filmskega sveta. Ena takšnih je bila prav gotovo Pavla Jesih (1901–1976). Med letoma 1926 in 1933 je pomenila vrh slovenskega alpinizma. Bila je članica Turistovskega kluba Skala in je nanizala 18 prvenstvenih smeri na Triglavu, Škrlatici, Široki peči, Špiku, Jalovcu in drugih gorah. Sprv...