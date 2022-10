Tradicionalno srečanje abrahamovcev ob prazniku Občine Žalec je bilo namesto pri fontani piva v avli doma Doma II. slovenskega tabora. Povabljeni so bili občani, rojeni leta 1972, udeležilo pa se ga je 100 od 300 povabljenih. Nagovoril jih je žalski župan Janko Kos, iz lastnih izkušenj jim je dal par nasvetov za lepo in prijetno pot proti novim jubilejem, se zahvalil za sodelovanje ter jim zaželel še veliko zdravih in uspešnih let. Povezovalka srečanja Nina Zagoričnik je nanizala par dejstev o pomembnih dogodkih leta 1972. Udeleženci so v dar prejeli vrček fontane piv Zeleno zlato, presto, ki ...