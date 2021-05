Vojna proti virusu

V trdem jedru vladne ekipe, ki se je soočala z virusom, so bili od sredine marca 2020 naprej trije nekdanji obrambni ministri. Janez Janša, Jelko Kacin in Aleš Hojs. V ekipi je bil še Matej Tonin, ki je posle obrambnega ministra prevzel 13. marca. Leta 1991 sta bila Janša in Kacin člana obrambne koordinacije, v kateri so sedeli ključni ljudje obrambnega in notranjega ministrstva. Oba sta po izobrazbi obramboslovca. Kacin je pred vrnitvijo v Slovenijo služboval kot veleposlanik pri zvezi Nato. Slovenija ni edina država na svetu, ki je soočenje z virusom razumela kot vojno. Še v času Šarčeve v...