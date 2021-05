Voditeljica priznala, da je spisala novo oddajo, a so izbrali drugo

Pevka in učiteljica petja Darja Gajšek je otrok pomladi, 18. maja bo stara 32 let. Odkar pomni, je njeno življenje povezano z glasbo, ki se v družini prenaša iz roda v rod. Oče in dedek sta igrala harmoniko, igra jo tudi naša sogovornica, in to že 25 let, še dve leti več ubira strune na kitari, bas kitaro pa igra 17 let. Spot za Slovenske novice jo je vrnil v najstniška leta, ko je kot dijakinja delala prek študentskega servisa. FOTO: DEJAN JAVORNIK Imate res veliko glasbenega znanja, kako ste ga pridobili? V svet glasbe sem stopila z učenjem kitare, ki sem jo kot darilo dobila za peti rojstni...