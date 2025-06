Voda je zdravje

Pravilna hidracija ni pomembna le za profesionalne športnike, temveč tudi za vse rekreativce, ne glede na starost. Telo namreč z znojenjem uravnava telesno temperaturo, pri tem pa izgublja vodo in elektrolite, kar lahko vodi v dehidracijo, če izgubljenega ne nadomestimo pravočasno.

Ko se temperatura zraka dvigne, naše telo za hlajenje okrepi potenje. Pri tem pa izgubljamo ne le vode, temveč tudi pomembne minerale, kot so natrij, kalij in magnezij. Če te izgube ne nadomestimo, se lahko pojavijo težave, kot so glavobol, utrujenost, mišični krči, zmanjšana telesna zmogljivost in celo vročinski udar.

Telo je sestavljeno iz približno 60 odstotkov vode, zato ima vsako pomanjkanje te pomembne tekočine takojšen vpliv na delovanje organizma. Vročina in telesna dejavnost to ravnovesje še bolj obremenita, zato je zelo pomembno, da pijemo dovolj – tudi kadar še ne čutimo žeje.

Potrebe po tekočini se sicer od posameznika do posameznika razlikujejo, s starostjo pa se pojavi nekaj pomembnih razlik. Mlajši rekreativci, do približno 40. leta starosti, običajno hitreje občutijo žejo in so bolj odzivni na znake dehidracije. Njihova termoregulacija oziroma sposobnost hlajenja telesa je učinkovitejša, vendar zaradi intenzivnejše vadbe pogosto izgubijo več tekočine. Starejši rekreativci, predvsem po 60. letu starosti, pa imajo zmanjšan občutek žeje, kar pomeni, da lahko hitro postanejo dehidrirani, ne da bi to sploh opazili. Prav tako se s starostjo zmanjša sposobnost ledvic za zadrževanje vode, zato je pomembno, da starejši načrtno posegajo po tekočini – še preden začutijo žejo.

Količino tekočine je treba prilagoditi starosti, telesni teži in intenzivnosti vadbe.

Ključna preventiva

Znaki dehidracije, na katere moramo biti pozorni, vključujejo suha usta in jezik, temen urin ali zmanjšano uriniranje, utrujenost, omotico, glavobol, suho kožo, ki izgubi elastičnost, mišične krče med ali po vadbi ter pri starejših tudi razdražljivost ali zmedenost.

Vse to so opozorila, da naše telo ne dobi dovolj tekočine, kar lahko resno vpliva na počutje in zdravje.

Da bi se temu izognili, strokovnjaki priporočajo, da pijemo redno ves dan, ne le med vadbo – najbolje je imeti steklenico vode vedno pri sebi. Pred vadbo naj bi popili približno od 300 do 500 mililitrov vode, da začnemo hidrirani. Med vadbo je priporočljivo piti vsakih 15, 20 minut, še posebno če traja dlje ali poteka v vročini. Po vadbi je treba izgubljeno tekočino nadomestiti, najbolje z vodo, tudi napitki, ki vsebujejo elektrolite.

Koristen kazalnik hidracije je barva urina – svetlo rumena pomeni dobro hidracijo, temna pa opozarja na dehidracijo.

V vročih dneh je preventiva ključna. Z rednim vnosom tekočine ohranjamo vitalnost, zmogljivost in predvsem zdravje – tako mladih kot starejših rekreativcev.