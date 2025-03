Vnuk ga je spodbudil, da je napisal knjigo

Odzivi so res dobri. Najbolj pa sem vesel, ko k meni pride moja štiriletna vnukinja. Ko je videla knjigo, me je prosila, naj ji preberem kak odlomek oz. pravljico, kakor reče ona. Ker prvič nisva končala, je želela, da naslednjič nadaljujeva. Lepo je, ko dedi bere vnukinji iz svoje knjige,« dobrodušni 66-letni Jože Ulčar, po rodu iz kraja Gozd - Reka, danes pa živi na Polževem, točneje v Kriški vasi, strne svoje občutke o svoji drugi knjigi Zgodbe zlate mladosti. V njej je strnil življenjske zgodbe iz svojega otroštva in najstniških let na podeželju v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja.

Jože Ulčar in Lojze Grčman sta poskrbela za zanimivo predstavitev. FOTO: Gašper Stopar

»To sem napisal bolj zase, nisem pričakoval, da bodo taki odmevi. Dejansko me je k temu spodbudil vnuk, ki je spraševal mojo ženo, kako je bilo, kako so oni hodili v šolo. Pa sem ga pobaral, zakaj ne pokliče mene, bo imel bolj zanimiv zapis. Pa sem se potem lotil in res spisal pet, šest strani in temu dodal še nekaj spominov iz otroštva, najstništva. Hitro se je nabralo 20 strani. Potem pa sem odšel do bratranca Lojzeta Grčmana in mi je svetoval, naj spomine strnem v zgodbe. Upošteval sem nasvet,« pove Jože o tem, kako je nastala knjiga, ki je pomemben pomnik časa, ko je Jože odraščal. Delo obsega 220 strani, v njem pa niza zgodbe, ki jih je ukradel zgodovini in jih za vse večne čase zabeležil. Tudi tisto, kako je k hiši prišla prva kosilnica.

Jože je v svojem okolju pustil močan pečat. Dolga leta drži pokonci Košarkarski klub Ivančna Gorica, je aktiven član Turističnega društva Polževo. Šest let je že upokojen, 40 let je delal na Pošti Slovenije, nazadnje kot namestnik direktorja logističnega centra. Danes uživa v pokoju, z veseljem pa najde čas za stvari, ki ga veselijo. »Imam čas, si ga organiziram tako, da je prav,« pristavi Jože, ki je svoje delo pred dnevi predstavil v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori.

Številni so se zbrali v Višnji Gori in se poklonili Jožetu. FOTO: Gašper Stopar

Dogodek, ki je pritegnil številne obiskovalce, je skozi pogovor vodil njegov bratranec, novinar in pisec Lojze Grčman. Skupaj sta razkrila ozadje nastajanja knjige, avtorjeve največje izzive pri pisanju ter odzive njegovih najbližjih. Poseben poudarek sta namenila zabavnim in ganljivim prigodam, ki so zaznamovale Jožetovo mladost. Avtorja je s prisotnostjo počastil krajan in župan Dušan Strnad. Pogovorni večer so popestrila presenečenja njegovih bivših sodelavcev, prijateljev in družinskih članov. V kavarni Hiše kranjske čebele so ob tej priložnosti postavili razstavo, posvečeno avtorju in njegovi knjigi.