Vlomilci utišali župnikovega psa

Na spletni strani župnije Dobrna župnik Milan Strmšek nagovarja svoje župljane in jih vabi k svetim mašam. »V župnijski cerkvi je dovolj prostora za vse. Vsa mesta so tudi označena.« Pred kratkim jih je moral seznaniti tudi z nadvse žalostno novico, da sta umrla dva salezijanska duhovnika, ki sta delovala tudi na Dobrni. »Gospod Franc Vidic je bil kar nekaj časa tukaj župnik na Dobrni, gospod Stane Okorn pa je rad prihajal pomagat sobratom. Zato bomo imeli eno nedeljo sveto mašo tudi za oba rajna duhovnika,« je napisal župnik v oznanilo. In dodal: »Gotovo pa tudi...