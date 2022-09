Vlagamo vsi

Vsi vlagajo kandidature, samo jaz vlagam paprike, sem se zadnjič nasmejal predvolilni fori moje prijateljice na facebooku. Ampak res, koliko predsedniških kandidatov in kandidatk nam v teh dneh zoba z roke? Ducat? Štirinajst? Osemnajst? Kdo bi vedel, ko pa stalno prihajajo. No, resnici na ljubo, nekateri že tudi odhajajo. Kolikor koli že, jih je – preveč. No, najbrž je tak naval na predsedniško tekmo tudi zato, ker v tej deželi na sončni strani Alp lahko zares doživimo ameriške sanje. To pomeni, da se lahko iz dreka, iz nižin, na katere drugi zviška serjejo po nas, zavihtimo v višave, od koder lahko potem mi serjemo po tistih spodaj.

Ali ste vedeli, da v Republiki Sloveniji potrebujete potrdilo o nekaznovanosti, proti vam pristojni organi tudi ne smejo voditi kazenskega postopka – če kandidirate za čistilko v javnih ustanovah. Preverjeno. Takšni (pred)pogoj je morala izpolnjevati kandidatka ob prijavi za snažilko v javni instituciji na severovzhodu države, mi je sporočil kolega. Domnevamo lahko, da so takšni ali vsaj zelo podobni pogoji tudi za čistilke raznoraznih uprav, šol in zavodov drugod po državi. Edino pravilno, mar ne, kajti osebam, ki čistijo prostore, v katerih je na kupu toliko narodnega bogastva, res moramo stoodstotno zaupati. Da ne bodo šarile po ladlcih, polni strogo zaupnih dokumentov. Ali pa shekale računalnika kake velepomembne živine na oblasti. Lokalni ali državni. Poleg tega so čistilke tako mizerno plačane, da se marsikdo upravičeno boji spustiti v hišo kar vsako nepreverjeno gospo, saj jo lahko zaradi preslabe plače hitro zasrbijo prsti nad pisalnimi mizami iz mahagonija. Zato je res popolnoma razumljivo od čistilk zahtevati – čistost. Nekaznovanost.

V Sloveniji potrebujete potrdilo o nekaznovanosti – če kandidirate za čistilko v javnih ustanovah.

Ali pa ste vedeli, da v Republiki Sloveniji kandidati za najvišja mesta v lokalni in državni strukturi oblasti NE potrebujejo potrdila o nekaznovanosti? Saj, ko človek vidi, kdo vse zaseda stolčke in foteljčke, mu je jasno, da to že ne morejo biti angelčki, ampak ko mi je zadnjič kolega omenil ta uzakonjeni narobe svet, sem se vseeno in spet zamislil. Oblast bi brez težav (in potrdil o nekaznovanosti) lahkoverno zaupali tudi falotom, potem pa se čudimo in jamramo, ko nam zavladajo in vladajo, kakor jim paše. Samopašno. Samo da so čistilke čiste.