Vladarji v Ljubljani reševali stari red

Po Napoleonovem porazu je bilo treba Evropo na novo urediti in določiti meje držav. Septembra 1814 so se vladarji pomembnih evropskih držav pod Metternichovim vodstvom sestali na Dunaju. Dunajski kongres je postavil nove temelje Evrope. Glavni cilj udeležencev je bil zagotoviti trajen mir in red v Evropi ter hkrati preprečiti prevelik vzpon katere koli države v Evropi. Najpomembnejše sile na kongresu so bile Avstrija, Rusija, Prusija, Velika Britanija in Francija. Septembra 1814 so vladarji na Dunaju postavili nove temelje Evrope. Evropski vladarji so tudi želeli preprečiti, da bi se v Evropi...