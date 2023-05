Kitajski Vivo sicer ni novinec na svetovnih trgih, a pri nas še ni bil obširneje predstavljen, gre pa za znamko, ki po tržnem deležu zaseda peto mesto na svetu; pred njo so le še Oppo (ki spada pod isto krovno korporacijo BBK Electronics), Xiaomi, Samsung in Apple. In kako bolje predstaviti znamko kakor s paradnim konjem, ki sliši na ime vivo X90 pro in ki bo na voljo pri vseh slovenskih operaterjih mobilne telefonije, kar je, kot vemo, prvi pogoj za uspeh, saj se število prodanih telefonov v prosti prodaji ne more primerjati s prodajo pri operaterjih. Partnerstvo z Zeissom Značka Zeiss ob n...