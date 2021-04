Virus ogroža 100.000 kilometrov naših žil

Najnovejša sporočila kažejo, da je Evropska agencija za zdravila (EMA) že začela preiskavo morebitne povezave med cepivom Johnson & Johnson proti covidu-19 in krvnimi strdki. Gre za štiri primere, od tega je bil eden smrten. Prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine ter predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. FOTO: osebni arhiv Ema je sporočila, da je odbor za varnost zdravil začel pregled, med katerim bo ocenil poročila o trombemboličnih dogodkih pri ljudeh, ki so se cepili s tem cepivom. Gre za štiri resne primere neobičajnih...