Pred 170 leti so v zdajšnjem podjetju Radgonske gorice, d. d., s penino napolnili prvo steklenico. Še vedno velja rek, da kdor se poroči v radgonski kleti in nazdravi z zlato radgonsko penino, se nikoli ne loči. Njen oče je domačin Alojz Kleinošek, ki je leta 1852 poslal na trg prve penine po klasični metodi s sekundarnim vrenjem v steklenici, o čemer so pisale tudi Bleweisove novice. Postopek je ostal ves čas enak: prvotni fermentaciji vina sledi stekleničenje ob dodatku kvasovk, ki inducirajo sekundarno fermentacijo, s katero se oblikujejo nepogrešljivi mehurčki. Zlata radgonska penina odle...