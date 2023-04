Vili Resnik je razgalil srce

Vili Resnik nedvomno spada med legende slovenske pop glasbe. Njegove pesmi prepevamo že dobrih trideset let, vse od evrovizijske Naj bogovi slišijo in vseslovenske Sam na fuzbal me pust, pa do novejših Moja generacija, Ti si me vedno čakala, Moja dolina in Lepa za umret. V slednji je opeval žensko svojih sanj, te dni pa Vili, ki glasbene odre s svojo energijo osvaja že tri desetletja, s skladbo Ona me ljubi predstavlja nadaljevanje te ljubezenske zgodbe.

Njegove pesmi prepevamo že več kot 30 let, navdušuje pa tudi z novimi izidi. FOTO: Neo Visuals

Ona me ljubi je sicer ljubezenska zgodba, a ta v sebi nosi pravo energijsko bombo. Vilijeva interpretacija vsekakor v poslušalcu prebudi tisti sladki občutek sreče ob spoznanju, da ti simpatija čustva tudi vrača. »Vesel sem, da lahko pojem o sreči na svoj način. Zdi se mi namreč, da sem prišel v obdobje, ko sem manj obremenjen in nekako lažje pojem o življenju, ljubezni in vsem, kar slednje prinaša. V novi skladbi tako iskreno spregovorim o trenutku, ko sem končno sam pri sebi spoznal, da tudi ona ljubi mene! Ostala je tam, ko so me vsi drugi zapustili, in verjela vame, ko nisem niti sam. Sam si najbolj kompetenten, da veš, ali te ima oseba rada ali ne,« o sporočilu nove skladbe pove pevec.