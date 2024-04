Videoigra The Last of Us Part 2 je zgodba o maščevanju in povračilu

Videoigra oziroma franšiza The Last of Us je pravi fenomen. Prva igra, izdana leta 2013 za Sonyjevo konzolo playstation 3, velja za eno najboljših iger vseh časov. Že naslednje leto je prišla posodobljena različica The Last of Us Remastered za novi playstation 4, nakar je jeseni 2022 luč sveta ugledala še nadgrajena verzija The Last of Us Part 1 za PS5, ki je dodobra izkoristila moč konzole nove generacije. Leta 2020 je za PS4 izšlo nadaljevanje The Last of Us Part 2, letos pa še remastered verzija za aktualni PS5, ki je prinesla izboljšano grafično podobo in nove načine igranja. Poleg tega smo lani dobili še HBO-jevo televizijsko nanizanko, v kateri glavni vlogi igrata Bella Ramsey in Pedro Pascal in ki je bila razglašena za najboljšo adaptacijo računalniške igre doslej.

Za kaj sploh gre?

Glavna junakinja Ellie je zdaj odrasla in presneto nevarna. FOTO: Staš Ivanc

Igra oziroma igri The Last of Us sta postavljeni v opustošene Združene države Amerike, potem ko je svet zajela pandemija glivične okužbe, ki žrtve spremeni v morilska bitja, katerih edini cilj je širjenje okužbe. V prvi igri spremljamo glavna junaka Joela (zagrenjenega in trdega dedca srednjih let) in malce skrivnostno najstnico Ellie na poti čez ZDA, kjer se morata spopadati s klikerji, kakor pravijo okuženim, ki se pri zaznavanju okolice zanašajo na zvok oziroma odmev in pri tem spuščajo značilne klikajoče zvoke. A še večjo nevarnost predstavljajo preživeli ljudje. Ti so se povezali v različne tolpe, ki ubijejo vsakogar, ki ga srečajo, pa naj gre za opremo ali pa hrano. Že kmalu v igri ugotovimo, zakaj mora Joel pospremiti Ellie dobesedno na drugi konec ZDA.

Krvavo nadaljevanje

Zgodbo spoznavamo ob odlično odigranih scenah. FOTO: Staš Ivanc

V drugi igri, ki smo jo igrali v prenovljeni verziji, je poudarek na Ellie, ki je medtem odrasla in postala članica skupnosti preživelih, ki živijo v urejeni in samozadostni naselbini. A dejanja preteklosti se vrnejo in Ellie se znajde na poti brutalnega maščevanja. V zgodbi spoznamo tudi novo (anti)junakinjo Abby, ki jo občasno tudi vodimo in spoznavamo njeno zgodbo. The Last of Us Part 2 je zgodba o maščevanju in povračilu. Skozi igro vidimo, da imajo dejanja svoje posledice, pa čeprav ne gre za igro, pri kateri bi imeli možnost izbire določanja svoje poti. Zgodba je napeta in zanimiva ter podana tako doživeto, da nam pri določenih prizorih zastane kri v žilah. Kakor je povedal glavni avtor igre Neil Druckman, je želel doseči, da bi igralec »začutil slo po maščevanju«, nakar bi se zavedel resnosti svojih dejanj.

Tiho ali agresivno

Pomemben del igre je sestavljanje in nadgrajevanje opreme. FOTO: Staš Ivanc

The Last of Us Part 2 Remastered je na voljo od konca januarja, pri čemer so jo imetniki že obstoječe dvojke lahko potegnili iz Playstationove trgovine za borih deset evrov, medtem ko običajna verzija igre trenutno stane štiri desetake. Nadgrajena različica poleg še boljše grafične podobe prinaša hitrejše nalagalne čase, izboljšano interaktivno tresenje igralnega ploščka, zvočne opise scen in komentarje avtorjev in igralcev, pa tudi nekaj novih načinov igranja ter t. i. izgubljene nivoje, ki niso bili vključeni v igro.

Prav srhljivo je, ko v temi zaslišiš klikajoče zvoke okuženih. FOTO: Staš Ivanc

Osnovna zgodba je ostala ista, prav tako taktika. Skoraj vedno imamo možnost, da se nasprotniku prikrademo za hrbet in ga tiho pokončamo, lahko pa se kot Rambo zapodimo v obračun in upamo, da bomo preživeli. Z napredovanjem skozi igro dobivamo nova orožja in opremo, ki jih lahko z nabranimi predmeti tudi nadgrajujemo oziroma sestavljamo nova orožja in pripomočke, od improviziranega dušilca za pištolo do eksplozivnih konic za puščice. Nadgrajujemo lahko tudi svoje telesne sposobnosti, od vzdržljivosti do boljšega sluha, kar nam pride zelo prav pri zalezovanju nasprotnikov. The Last of Us Part 2 Remastered je fantastična in brutalna igra, ki je vredna ponovnega igranja, zanimiva pa zna biti tudi za tiste, ki bi radi videli, kaj se bo dogajalo v drugi sezoni istoimenske nanizanke.